Москалькова: сотни россиян мобилизовали ошибочно

27 сентября 2023 в 13:58 Размер текста - 17 +

Демобилизованы сотни россиян, заявила Татьяна Москалькова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Сотни россиян были ошибочно призваны в ходе частичной мобилизации, однако теперь все они были демобилизованы. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. «Сотни ошибочно призванных в ходе частичной мобилизации россиян были демобилизованы», — передает слова Москальковой ТАСС. Она добавила, что только благодаря ее вмешательству домой возвратились около 400 человек, у которых были отсрочка или заболевания, препятствующие мобилизации. Москалькова отметила, что общее число жалоб на ошибочную мобилизацию было огромным, и многие люди были призваны незаконно. В сентябре 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация, в рамках которой было призвано 300 тысяч человек. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что на данный момент новая мобилизация в России не планируется.

Сотни россиян были ошибочно призваны в ходе частичной мобилизации, однако теперь все они были демобилизованы. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. «Сотни ошибочно призванных в ходе частичной мобилизации россиян были демобилизованы», — передает слова Москальковой ТАСС. Она добавила, что только благодаря ее вмешательству домой возвратились около 400 человек, у которых были отсрочка или заболевания, препятствующие мобилизации. Москалькова отметила, что общее число жалоб на ошибочную мобилизацию было огромным, и многие люди были призваны незаконно. В сентябре 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация, в рамках которой было призвано 300 тысяч человек. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что на данный момент новая мобилизация в России не планируется.