Москалькова: сотни россиян мобилизовали ошибочно

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Татьяна Москалькова. Екатеринбург, москалькова татьяна
Демобилизованы сотни россиян, заявила Татьяна Москалькова Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Сотни россиян были ошибочно призваны в ходе частичной мобилизации, однако теперь все они были демобилизованы. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«Сотни ошибочно призванных в ходе частичной мобилизации россиян были демобилизованы», — передает слова Москальковой ТАСС. Она добавила, что только благодаря ее вмешательству домой возвратились около 400 человек, у которых были отсрочка или заболевания, препятствующие мобилизации. Москалькова отметила, что общее число жалоб на ошибочную мобилизацию было огромным, и многие люди были призваны незаконно.

В сентябре 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация, в рамках которой было призвано 300 тысяч человек. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что на данный момент новая мобилизация в России не планируется.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотни россиян были ошибочно призваны в ходе частичной мобилизации, однако теперь все они были демобилизованы. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. «Сотни ошибочно призванных в ходе частичной мобилизации россиян были демобилизованы», — передает слова Москальковой ТАСС. Она добавила, что только благодаря ее вмешательству домой возвратились около 400 человек, у которых были отсрочка или заболевания, препятствующие мобилизации. Москалькова отметила, что общее число жалоб на ошибочную мобилизацию было огромным, и многие люди были призваны незаконно. В сентябре 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация, в рамках которой было призвано 300 тысяч человек. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что на данный момент новая мобилизация в России не планируется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...