Мигранты матерятся и громко слушают музыку на территории тюменского ЖК

Мигранты устраивают сходки на территории тюменского ЖК «Акватория»

Жители ЖК «Акватория» недовольны поведением мигрантов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мигранты из стран СНГ по вечерам играют в футбол, ругаются матом и громко слушают этническую музыку на территории ЖК «Акватория», который находится на окраине Тюмени. Об этом URA.RU сообщили местные жители, которых возмутило поведение иностранцев. По их словам, на замечания жильцов «Акватории» последние никак не реагируют.

«У нашего ЖК достаточно крупная территория. Есть отдельная футбольная площадка. Там-то по вечерам и стали собираться приезжие. Играют в футбол, ругаются матом и громко слушают свою народную музыку. Большинству жителей „Акватории“ сложившаяся ситуация не нравится. Но на замечания мигранты не реагируют», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Другой тюменец рассказал URA.RU, что на территории ЖК «Акватория» собираются мигранты, которые занимаются ремонтом квартир в этом же жилом комплексе. «Днем они работают, а по вечерам на нашей спортплощадке у них досуг. То есть, видно по одежде, что это рабочие: строители, штукатуры, отделочники и так далее. И видно, что приезжие», — добавил инсайдер URA.RU.

Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что жители заречных микрорайонов начали объединяться в дружины для защиты детских и спортивных площадок от посторонних. В том числе, мигрантов из стран СНГ.