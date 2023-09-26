Депутаты ХМАО урежут страховые выплаты чиновникам

Власти ХМАО оптимизируют систему страхования

Власти ХМАО оптимизируют систему страхования (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Думы ХМАО урежут страховые выплаты чиновникам. Госслужащие больше не смогут получить дополнительную компенсацию за производственную травму и компенсировать имущественные интересы. Максимальная сумма, на которую смогут рассчитывать югорские политики при наступлении страхового случая, составит 10 миллионов рублей. Вопрос обсудили на заседании комитета по бюджету, передает корреспондент URA.RU.

«Предполагается ограничить, установить предельный размер возмещения вреда, причиненного здоровью, в пределе не более 10 миллионов на одно застрахованное лицо, исключить из объекта страхования интересы, связанные с причинением вреда жизни, здоровью, владением, пользованием и распоряжением имуществом застрахованных лиц. Также исключить нормы, предусматривающие дополнительные гарантии в случае получения производственной травмы», — прокомментировала и. о. директора департамента государственной и гражданской службы ХМАО Лариса Самохвалова.

В департаменте госслужбы уточнили, что поправки вызваны оптимизацией бюджета и стремлением сохранить максимальное число востребованных выплат. Компенсировать несчастный случай на производстве югорским чиновники в случае его наступления смогут из федерального бюджета. «Это не приведет к нарушению прав застрахованных лиц, поскольку страховое покрытие всех застрахованных лиц по таким случаям обеспечивается обязательным социальным страхованием на федеральном уровне», — указано в пояснительной записке к проекту постановления.

Члены комитета поддержали инициативу. В случае, если депутаты примут законопроект в первом чтении на заседании окружной думы 28 сентября, его направят для внесения предложений губернатору ХМАО, а также в прокуратуру, Минюст и органы местного самоуправления. Доработанный законопроект обсудят на следующих заседаниях комитета по бюджету.

Ранее URA.RU писало о контракте на страховании чиновников в ХМАО. Взносы обошлись окружному правительству в 89 миллионов рублей.