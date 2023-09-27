В ЯНАО и ХМАО десять дней разыскивают однофамильца известного политика. Фото

В ЯНАО и ХМАО волонтеры разыскивают пропавшего десять дней назад Рамиля Кадырова
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В ЯНАО разыскивают пропавшего 17 сентября Рамиля Кадырова (фото из архива) Фото:

В ЯНАО волонтеры разыскивают 26-летнего Рамиля Кадырова, о местонахождении которого неизвестно с 17 сентября. Он может находиться в Пыть-Яхе (ХМАО) или Ноябрьске, сообщают сотрудники поисково-спасательного отряда «Ямал».

«Разыскивается Рамиль Рифхатович Кадыров 1997 года рождения. О его местонахождении неизвестно с 17 сентября, может находится в Пыть-Яхе или Ноябрьске», — сообщают сотрудники ДПСО «Ямал» в официальном telegram-канале.

Рост пропавшего около 172 сантиметров, волосы черные, глаза карие. Любые сведения о его местонахождении можно сообщить по телефону горячей линии или по номеру 112.

Волонтеры ЯНАО разыскивают пропавшего Рамиля Кадырова
Волонтеры ЯНАО разыскивают пропавшего Рамиля Кадырова
Фото:

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В ЯНАО волонтеры разыскивают 26-летнего Рамиля Кадырова, о местонахождении которого неизвестно с 17 сентября. Он может находиться в Пыть-Яхе (ХМАО) или Ноябрьске, сообщают сотрудники поисково-спасательного отряда «Ямал». «Разыскивается Рамиль Рифхатович Кадыров 1997 года рождения. О его местонахождении неизвестно с 17 сентября, может находится в Пыть-Яхе или Ноябрьске», — сообщают сотрудники ДПСО «Ямал» в официальном telegram-канале. Рост пропавшего около 172 сантиметров, волосы черные, глаза карие. Любые сведения о его местонахождении можно сообщить по телефону горячей линии или по номеру 112.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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