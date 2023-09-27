В ЯНАО и ХМАО десять дней разыскивают однофамильца известного политика. Фото

В ЯНАО и ХМАО волонтеры разыскивают пропавшего десять дней назад Рамиля Кадырова

27 сентября 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

В ЯНАО разыскивают пропавшего 17 сентября Рамиля Кадырова (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО волонтеры разыскивают 26-летнего Рамиля Кадырова, о местонахождении которого неизвестно с 17 сентября. Он может находиться в Пыть-Яхе (ХМАО) или Ноябрьске, сообщают сотрудники поисково-спасательного отряда «Ямал». «Разыскивается Рамиль Рифхатович Кадыров 1997 года рождения. О его местонахождении неизвестно с 17 сентября, может находится в Пыть-Яхе или Ноябрьске», — сообщают сотрудники ДПСО «Ямал» в официальном telegram-канале. Рост пропавшего около 172 сантиметров, волосы черные, глаза карие. Любые сведения о его местонахождении можно сообщить по телефону горячей линии или по номеру 112. Волонтеры ЯНАО разыскивают пропавшего Рамиля Кадырова Фото: telegram-канал ДПСО «Ямал» — https://t.me/pso_yamal/347

В ЯНАО волонтеры разыскивают 26-летнего Рамиля Кадырова, о местонахождении которого неизвестно с 17 сентября. Он может находиться в Пыть-Яхе (ХМАО) или Ноябрьске, сообщают сотрудники поисково-спасательного отряда «Ямал». «Разыскивается Рамиль Рифхатович Кадыров 1997 года рождения. О его местонахождении неизвестно с 17 сентября, может находится в Пыть-Яхе или Ноябрьске», — сообщают сотрудники ДПСО «Ямал» в официальном telegram-канале. Рост пропавшего около 172 сантиметров, волосы черные, глаза карие. Любые сведения о его местонахождении можно сообщить по телефону горячей линии или по номеру 112.