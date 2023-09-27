В ЯНАО разыскивают пропавшего 17 сентября Рамиля Кадырова (фото из архива)
В ЯНАО волонтеры разыскивают 26-летнего Рамиля Кадырова, о местонахождении которого неизвестно с 17 сентября. Он может находиться в Пыть-Яхе (ХМАО) или Ноябрьске, сообщают сотрудники поисково-спасательного отряда «Ямал».
«Разыскивается Рамиль Рифхатович Кадыров 1997 года рождения. О его местонахождении неизвестно с 17 сентября, может находится в Пыть-Яхе или Ноябрьске», — сообщают сотрудники ДПСО «Ямал» в официальном telegram-канале.
Рост пропавшего около 172 сантиметров, волосы черные, глаза карие. Любые сведения о его местонахождении можно сообщить по телефону горячей линии или по номеру 112.
Волонтеры ЯНАО разыскивают пропавшего Рамиля Кадырова
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!