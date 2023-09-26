Следком вмешался в историю с жителем ХМАО, которого похитили из-за ДТП

Следком устроил проверку ЧП с жителем ХМАО, которого избили и похитили на дороге

27 сентября 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

Оказалось, что фигуранты дела знакомы между собой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следственный комитет Югры устроил проверку инцидента с избитым мужчиной в Нижневартовске. Толпа людей напала на него посреди дороги, а затем затолкала в машину и увезла. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе СК ХМАО. «В социальных медиа получила распространение видеозапись конфликта между участниками дорожного движения в Нижневартовске, в ходе которого пассажиры и водитель одного легкового автомобиля насильно поместили водителя другого транспортного средства в свой автомобиль и увезли в неизвестном направлении. <…> Cледователями следственного отдела по городу Нижневартовск начата доследственная проверка», — рассказали в пресс-службе силового ведомства. В полиции также сообщили, что участники инцидента найдены. «По данному факту сотрудниками полиции установлены все лица, участвовавшие в конфликте. На данный момент проводится проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе городского УМВД. В свою очередь источник агентства в силовых структурах добавил, что все фигуранты дела между собой знакомы, а конфликт случился после того, как вартовчанин на авто подрезал «Ладу» с компанией мужчин. Предполагаемого виновника ДТП заставили прижаться к обочине, всей компанией избили и затолкав в «Ладу», увезли. При этом, нападавшие утверждают, что мужчина извинился, а конфликт был исчерпан. Потерпевший не обращался с заявлением в правоохранительные органы. Состояние здоровья вартовчанина в полиции не прокомментировали. Ранее URA.RU писало о том, что в полиции Нижневартовска (ХМАО) инициировали проверку инцидента, в котором пострадал местный житель. Мужчину избили посреди дороги, затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Следственный комитет Югры устроил проверку инцидента с избитым мужчиной в Нижневартовске. Толпа людей напала на него посреди дороги, а затем затолкала в машину и увезла. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе СК ХМАО. «В социальных медиа получила распространение видеозапись конфликта между участниками дорожного движения в Нижневартовске, в ходе которого пассажиры и водитель одного легкового автомобиля насильно поместили водителя другого транспортного средства в свой автомобиль и увезли в неизвестном направлении. <…> Cледователями следственного отдела по городу Нижневартовск начата доследственная проверка», — рассказали в пресс-службе силового ведомства. В полиции также сообщили, что участники инцидента найдены. «По данному факту сотрудниками полиции установлены все лица, участвовавшие в конфликте. На данный момент проводится проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе городского УМВД. В свою очередь источник агентства в силовых структурах добавил, что все фигуранты дела между собой знакомы, а конфликт случился после того, как вартовчанин на авто подрезал «Ладу» с компанией мужчин. Предполагаемого виновника ДТП заставили прижаться к обочине, всей компанией избили и затолкав в «Ладу», увезли. При этом, нападавшие утверждают, что мужчина извинился, а конфликт был исчерпан. Потерпевший не обращался с заявлением в правоохранительные органы. Состояние здоровья вартовчанина в полиции не прокомментировали. Ранее URA.RU писало о том, что в полиции Нижневартовска (ХМАО) инициировали проверку инцидента, в котором пострадал местный житель. Мужчину избили посреди дороги, затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении.