В одесском лицее военно-морских сил массово отравились курсанты

«Страна.ua»: более 60 курсантов одесского лицея ВМС отравились в столовой
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Курсантов госпитализировали с острым отравлением Фото:

Более 60 курсантов военно-морского лицея Одессы были госпитализированы с острым отравлением из-за некачественной продукции в столовой. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Это все студенты одесского военно-морского лицея, который находится в подчинении ВМС», — сообщил собеседник издания, комментируя информацию об отравившихся. Также известно, что все курсанты — несовершеннолетние. По факту отравления возбуждено уголовное дело.

Ранее было известно только о 46 пострадавших, которых госпитализировали в больницу. Об этом сообщали в Главном управлении Нацполиции Украины по Одесской области.

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Более 60 курсантов военно-морского лицея Одессы были госпитализированы с острым отравлением из-за некачественной продукции в столовой. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Это все студенты одесского военно-морского лицея, который находится в подчинении ВМС», — сообщил собеседник издания, комментируя информацию об отравившихся. Также известно, что все курсанты — несовершеннолетние. По факту отравления возбуждено уголовное дело. Ранее было известно только о 46 пострадавших, которых госпитализировали в больницу. Об этом сообщали в Главном управлении Нацполиции Украины по Одесской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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