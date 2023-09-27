В одесском лицее военно-морских сил массово отравились курсанты

Более 60 курсантов военно-морского лицея Одессы были госпитализированы с острым отравлением из-за некачественной продукции в столовой. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Это все студенты одесского военно-морского лицея, который находится в подчинении ВМС», — сообщил собеседник издания, комментируя информацию об отравившихся. Также известно, что все курсанты — несовершеннолетние. По факту отравления возбуждено уголовное дело.
Ранее было известно только о 46 пострадавших, которых госпитализировали в больницу. Об этом сообщали в Главном управлении Нацполиции Украины по Одесской области.
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