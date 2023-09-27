Польша отказалась играть с российскими футболистами-юниорами

27 сентября 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

Цезарий Кулеша завил, что польские сборные по футболу не будут играть с юниорами из России Фото: Илья Московец © URA.RU Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вернул юниорским сборным России допуск на международные турниры. Однако польские команды отказались играть с российскими командами юниоров. Об этом сообщил президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша. «Я был удивлен вчерашним заявлением исполкома УЕФА. Если российским сборным будет разрешено играть, то наши сборные не будут с ними соревноваться. Это единственное правильное решение», — написал Кулеша на своей странице в соцсети X (бывший Twitter). 26 сентября исполком УЕФА допустил до международных футбольных турниров российские сборные, игроки которых не старше 17 лет. Предполагается, что они будут выступать без флага, гимна и не на территории России. Ранее сообщалось, что Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предложил допустить до соревнований юниорские сборные России по футболу. В заявлении УЕФА говорится, что дети не должны нести ответственность за взрослых. Дисквалификация взрослых команд так и останется в силе до окончания спецоперации. В свою очередь, УАФ призвала к бойкоту тех матчей, в которых будут принимать участия российские футбольные команды. Английские юниорские сборные также отказались играть с российскими сверстниками. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вернул юниорским сборным России допуск на международные турниры. Однако польские команды отказались играть с российскими командами юниоров. Об этом сообщил президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша. «Я был удивлен вчерашним заявлением исполкома УЕФА. Если российским сборным будет разрешено играть, то наши сборные не будут с ними соревноваться. Это единственное правильное решение», — написал Кулеша на своей странице в соцсети X (бывший Twitter). 26 сентября исполком УЕФА допустил до международных футбольных турниров российские сборные, игроки которых не старше 17 лет. Предполагается, что они будут выступать без флага, гимна и не на территории России. Ранее сообщалось, что Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предложил допустить до соревнований юниорские сборные России по футболу. В заявлении УЕФА говорится, что дети не должны нести ответственность за взрослых. Дисквалификация взрослых команд так и останется в силе до окончания спецоперации. В свою очередь, УАФ призвала к бойкоту тех матчей, в которых будут принимать участия российские футбольные команды. Английские юниорские сборные также отказались играть с российскими сверстниками.