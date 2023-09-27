В Краснокамске начали готовиться к выборам мэра

Депутаты думы Краснокамского городского округа определились с датой проведения конкурса по отбору кандидатов на пост мэра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Краснокамском городском округе Пермского края началась подготовка к выборам главы муниципалитета. В среду, 27 сентября депутаты городской думы объявили о конкурсе по отбору кандидатов на указанную должность. Постановление размещено на сайте представительного органа. В нем сказано, что конкурс назначен на 17 ноября.

«Дума Краснокамского городского округа решает: провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа — главы администрации Краснокамского городского округа 17 ноября в 10:00», — написано в решении гордумы. Прием документов от претендентов на пост мэра начнется 2 октября и продлится до 1 ноября.

В состав конкурсной комиссии вошли 12 человек: по шесть от гордумы Краснокамского округа и представителей администрации губернатора Пермского края. URA.RU писало, что выборы депутатов в окружную думу проходили с 8 по 10 сентября. Большинство мест в ней заняли представители партии «Единая Россия». Сейчас главой Краснокамского городского округа является Игорь Быкариз.



