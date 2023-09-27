Путин назначил новых судей в Свердловской области

В регионе назначили двух новых судей
Президент России Владимир Путин назначил двух новых судей в Свердловской области. Соответствующий указ опубликован на сайте портала правовой информации РФ.
Согласно указу, в Свердловской областной суд назначили Анастасию Кузнецову. Штат Кировского районного суда пополнит Мария Соловьева.
Ранее в Свердловской области были назначены десять новых судей. Указ также подписал Владимир Путин.
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