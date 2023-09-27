Путин назначил новых судей в Свердловской области

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В регионе назначили двух новых судей Фото:

Президент России Владимир Путин назначил двух новых судей в Свердловской области. Соответствующий указ опубликован на сайте портала правовой информации РФ.

Согласно указу, в Свердловской областной суд назначили Анастасию Кузнецову. Штат Кировского районного суда пополнит Мария Соловьева.

Ранее в Свердловской области были назначены десять новых судей. Указ также подписал Владимир Путин.

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Президент России Владимир Путин назначил двух новых судей в Свердловской области. Соответствующий указ опубликован на сайте портала правовой информации РФ. Согласно указу, в Свердловской областной суд назначили Анастасию Кузнецову. Штат Кировского районного суда пополнит Мария Соловьева. Ранее в Свердловской области были назначены десять новых судей. Указ также подписал Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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