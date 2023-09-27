Пермский убыточный завод выплатил миллионные дивиденды

Пермский завод «Инкаб» выплатил дивиденды на сумму более 26 млн рублей

Дивиденды были выплачены по биржевым облигациям предприятия Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Пермский завод «Инкаб», получивший в 2022 году убытки на сумму более 160 млн рублей, выплатил дивиденды, начисленные за три месяца по биржевым облигациям. Общий размер выплат составил 26,4 млн рублей. Соответствующий отчет предприятия опубликовало на сайте Центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ).

«ООО „Инкаб“, Пермский край, выплаченные доходы, причитающиеся владельцам ценных бумаг. Вид — биржевые облигации. Сумма выплат за период с 28.06.2023 по 27.09.2023 года составляет 26,4 млн рублей. Обязательства по выплатам исполнены на 100%», — указано в документе.

Пермское ООО «Инкаб» занимается производством оптического кабеля для любых сфер применения. По данным сервиса СБИС, 100% долей в уставном капитале компании принадлежат ее генеральному директору Александру Смильгевичу. В 2021 году чистая прибыль завода составила более 280 млн рублей, а в 2022 году предприятие стало убыточным. Сумма убытков составила 163,2 млн рублей.

Ранее о выплатах дивидендов, начисленных за 2010 год, объявило пермское ПАО «Морион». Сумма выплаченных средств составила около пяти миллионов рублей.