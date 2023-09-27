Екатеринбуржцы с песнями вышли останавливать стройку на берегу Исети. Фото, видео

27 сентября 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Жители недовольны стройкой на Исети (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Екатеринбурга вышли с песнями на берег Исети, чтобы остановить стройку. Они хотят сохранить мыс, который по их словам хранит исторический изгиб главной реки города. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Екатеринбуржцы недовольны тем, что на берегу реки вырубают деревья. Они очень сильно переживают за тополя, которые стоят там больше 100 лет, поэтому они пришли сюда с гитарами и колонкой. Стройка, по их мнению, приведет к деградации реки, они уверены, что мыс еще можно озеленить», — передает журналист агентства с берега Исети. Горожане пришли к берегу в 17 часов, включили колонку с музыкой и стали ждать силовиков, добавил корреспондент URA.RU. По мнению жителей, стройка идет незаконно, поскольку рядом нет спецзнаков. «В воскресенье они представились нам „Водоканалом“. Сказали, что будут вычищать засоры. Мы почему-то поверили им», — отметила женщина, находящаяся на Исети. К екатеринбуржцам уже подходил полицейский. Он сфотографировал обстановку и ушел, но позднее вернулся уже с коллегой, отметил корреспондент агентства. Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Екатеринбурга вышли с песнями на берег Исети, чтобы остановить стройку. Они хотят сохранить мыс, который по их словам хранит исторический изгиб главной реки города. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Екатеринбуржцы недовольны тем, что на берегу реки вырубают деревья. Они очень сильно переживают за тополя, которые стоят там больше 100 лет, поэтому они пришли сюда с гитарами и колонкой. Стройка, по их мнению, приведет к деградации реки, они уверены, что мыс еще можно озеленить», — передает журналист агентства с берега Исети. Горожане пришли к берегу в 17 часов, включили колонку с музыкой и стали ждать силовиков, добавил корреспондент URA.RU. По мнению жителей, стройка идет незаконно, поскольку рядом нет спецзнаков. «В воскресенье они представились нам „Водоканалом“. Сказали, что будут вычищать засоры. Мы почему-то поверили им», — отметила женщина, находящаяся на Исети. К екатеринбуржцам уже подходил полицейский. Он сфотографировал обстановку и ушел, но позднее вернулся уже с коллегой, отметил корреспондент агентства.