Жители Екатеринбурга вышли с песнями на берег Исети, чтобы остановить стройку. Они хотят сохранить мыс, который по их словам хранит исторический изгиб главной реки города. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«Екатеринбуржцы недовольны тем, что на берегу реки вырубают деревья. Они очень сильно переживают за тополя, которые стоят там больше 100 лет, поэтому они пришли сюда с гитарами и колонкой. Стройка, по их мнению, приведет к деградации реки, они уверены, что мыс еще можно озеленить», — передает журналист агентства с берега Исети.
Горожане пришли к берегу в 17 часов, включили колонку с музыкой и стали ждать силовиков, добавил корреспондент URA.RU. По мнению жителей, стройка идет незаконно, поскольку рядом нет спецзнаков. «В воскресенье они представились нам „Водоканалом“. Сказали, что будут вычищать засоры. Мы почему-то поверили им», — отметила женщина, находящаяся на Исети.
К екатеринбуржцам уже подходил полицейский. Он сфотографировал обстановку и ушел, но позднее вернулся уже с коллегой, отметил корреспондент агентства.
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