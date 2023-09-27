Звездный адвокат Жорин: к делу Виктории Бони могут подключить Интерпол

27 сентября 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

Виктории Боне грозит уголовное дело, сказал Сергей Жорин Фото: Александр Мамаев © URA.RU Если российские правоохранительные органы примут решение взять бывшую участницу «Дом-2» Викторию Боню под стражу, то к ее розыску подключат Интерпол. Об этом в беседе с URA.RU рассказал «звездный» адвокат, глава Московской коллегии адвокатов Сергей Жорин, комментируя информацию о начавшейся поверке в отношении блогера по статье «Мошенничество». По данным Shot, Боня, проживающая в Монако, создала платный telgram-канал, где обещала показать свое лицо после пластической операции. В дальнейшем блогер отказалась от своих обещаний, поскольку заплатить за данный контент согласилось мало человек. На бывшую участницу телестройки написали заявление в полицию ее же подписчики. «Правоохранители могут усмотреть состав преступления, потому что те люди, которые подписались на этот канал и оплатили, рассчитывали на нечто другое. Здесь как раз может быть либо обман, либо злоупотребление доверием, что является мошенничеством. Прежде всего, перспективы уголовного дела зависят от того, захочет ли тот или иной орган этим вопросам заниматься. Нахождение за пределами РФ несколько усложнит процесс привлечения к ответственности. Данная статья предусматривает избрание меры пресечения под стражу, объявление в розыск и в дальнейшем уже подключение организации Интерпол. Страны продолжают выдавать по запросу правоохранителей в РФ», — сказал Сергей Жорин. Адвокат рекомендовал Боне вернуть деньги подписчикам пока не начались проблемы. «Это может быть многоэпизодное дело, потому что каждая оплата может быть самостоятельным эпизодом. Возможно кто-то из ведомства захочет сделать эту историю показательной, как с блогерами Блиновской или Лерчек. Я бы на ее месте просто вернул бы деньги, пока не поздно тем, кто подписался на закрытый канал», — объяснил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если российские правоохранительные органы примут решение взять бывшую участницу «Дом-2» Викторию Боню под стражу, то к ее розыску подключат Интерпол. Об этом в беседе с URA.RU рассказал «звездный» адвокат, глава Московской коллегии адвокатов Сергей Жорин, комментируя информацию о начавшейся поверке в отношении блогера по статье «Мошенничество». По данным Shot, Боня, проживающая в Монако, создала платный telgram-канал, где обещала показать свое лицо после пластической операции. В дальнейшем блогер отказалась от своих обещаний, поскольку заплатить за данный контент согласилось мало человек. На бывшую участницу телестройки написали заявление в полицию ее же подписчики. «Правоохранители могут усмотреть состав преступления, потому что те люди, которые подписались на этот канал и оплатили, рассчитывали на нечто другое. Здесь как раз может быть либо обман, либо злоупотребление доверием, что является мошенничеством. Прежде всего, перспективы уголовного дела зависят от того, захочет ли тот или иной орган этим вопросам заниматься. Нахождение за пределами РФ несколько усложнит процесс привлечения к ответственности. Данная статья предусматривает избрание меры пресечения под стражу, объявление в розыск и в дальнейшем уже подключение организации Интерпол. Страны продолжают выдавать по запросу правоохранителей в РФ», — сказал Сергей Жорин. Адвокат рекомендовал Боне вернуть деньги подписчикам пока не начались проблемы. «Это может быть многоэпизодное дело, потому что каждая оплата может быть самостоятельным эпизодом. Возможно кто-то из ведомства захочет сделать эту историю показательной, как с блогерами Блиновской или Лерчек. Я бы на ее месте просто вернул бы деньги, пока не поздно тем, кто подписался на закрытый канал», — объяснил собеседник агентства.