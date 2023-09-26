В Сургуте назвали причину, из-за которой пациенты не могли записаться на прием

В травмцентре Сургута сообщили о проблеме с записью на прием по телефону

27 сентября 2023 в 17:58 Размер текста - 17 +

В больнице сообщили, что причиной стал сломанный телефон Фото: Екатерина Сычкова Проблемы с записью по телефону на прием к врачу в травматологическую поликлиник возникли из-за неисправности оборудования. Об этом URA.RU сообщили в городской травматологической больнице. Жители пожаловались, что часами не могут дозвониться в травматологическую поликлинику. А одна из пациенток сообщила, что трубку не берут, так как в регистратуре у телефона не работает звук. «По поводу данного обращения сотрудниками многопрофильной поликлиники Сургутской травмбольницы совместно с инженерно-технической службой проведена проверка, в ходе которой проблема подтвердилась. Оперативно была направлена заявка в компанию, с которой у медицинской организации заключен договор на обслуживание стационарной телефонной связи. Ее специалисты выехали на место и провели работы по устранению неполадок», — сообщили в больнице. Руководство больницы благодарит пациентов за сообщение и приносит извинения за доставленные неудобства. Сейчас телефоны работают в стандартном режиме. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте жители часами не могут дозвониться в травматологию. Одна из пациентов выяснила, что причиной стал отключенный звук на телефоне в регистратуре больницы.

Проблемы с записью по телефону на прием к врачу в травматологическую поликлиник возникли из-за неисправности оборудования. Об этом URA.RU сообщили в городской травматологической больнице. Жители пожаловались, что часами не могут дозвониться в травматологическую поликлинику. А одна из пациенток сообщила, что трубку не берут, так как в регистратуре у телефона не работает звук. «По поводу данного обращения сотрудниками многопрофильной поликлиники Сургутской травмбольницы совместно с инженерно-технической службой проведена проверка, в ходе которой проблема подтвердилась. Оперативно была направлена заявка в компанию, с которой у медицинской организации заключен договор на обслуживание стационарной телефонной связи. Ее специалисты выехали на место и провели работы по устранению неполадок», — сообщили в больнице. Руководство больницы благодарит пациентов за сообщение и приносит извинения за доставленные неудобства. Сейчас телефоны работают в стандартном режиме. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте жители часами не могут дозвониться в травматологию. Одна из пациентов выяснила, что причиной стал отключенный звук на телефоне в регистратуре больницы.