В Сургуте назвали причину, из-за которой пациенты не могли записаться на прием

Проблемы с записью по телефону на прием к врачу в травматологическую поликлиник возникли из-за неисправности оборудования. Об этом URA.RU сообщили в городской травматологической больнице.
Жители пожаловались, что часами не могут дозвониться в травматологическую поликлинику. А одна из пациенток сообщила, что трубку не берут, так как в регистратуре у телефона не работает звук. «По поводу данного обращения сотрудниками многопрофильной поликлиники Сургутской травмбольницы совместно с инженерно-технической службой проведена проверка, в ходе которой проблема подтвердилась. Оперативно была направлена заявка в компанию, с которой у медицинской организации заключен договор на обслуживание стационарной телефонной связи. Ее специалисты выехали на место и провели работы по устранению неполадок», — сообщили в больнице.
Руководство больницы благодарит пациентов за сообщение и приносит извинения за доставленные неудобства. Сейчас телефоны работают в стандартном режиме.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте жители часами не могут дозвониться в травматологию. Одна из пациентов выяснила, что причиной стал отключенный звук на телефоне в регистратуре больницы.
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