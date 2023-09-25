25 сентября 2023

В Сургуте жители часами не могут дозвониться в травматологию

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с научным сотрудником центра Илизарова Сутягиным Ильей. Курган, центр илизарова курган, травма, травмпункт, перелом, врач, доктор, пациент
В регистратуре у телефона отключен звук Фото:

В Сургуте жители часами не могут дозвониться в поликлинику травматологической больницы. Об этом URA.RU сообщил местный житель Сергей Носков.

«Не могу второй день дозвониться в поликлинику травматологической больницы. Причем вызов идет, но часами никто не берет трубку», — сообщил сургутянин.

В социальной сети «ВКонтакте» анонимный автор в группе «Черный список Сургут» сообщила, что в регистратуре поликлиники у телефона отключен звук. «Попробовав один час дозвониться на незанятые телефоны с сайта учреждения, поехала к ним сама. Обратилась в регистратуру. Находящиеся там работники тут же подошли на свое рабочее место. При этом я набрала телефон регистратуры, попросив прокомментировать отсутствие звука звонка на их рабочем месте. Вызов идет, работники передо мной и не могут объяснить отсутствие извещения о звонке», — указано в посте.

За разъяснениями журналист агентства обратился в травматологическую больницу. Там сообщили, что руководство в курсе о возмущении горожан. Проводится служебная проверка.

Ранее URA.RU сообщало, что В Нижневартовске закрыли запись к врачам через «Госуслуги». Для записи нужно позвонить в регистратуру.

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В Сургуте жители часами не могут дозвониться в поликлинику травматологической больницы. Об этом URA.RU сообщил местный житель Сергей Носков. «Не могу второй день дозвониться в поликлинику травматологической больницы. Причем вызов идет, но часами никто не берет трубку», — сообщил сургутянин. В социальной сети «ВКонтакте» анонимный автор в группе «Черный список Сургут» сообщила, что в регистратуре поликлиники у телефона отключен звук. «Попробовав один час дозвониться на незанятые телефоны с сайта учреждения, поехала к ним сама. Обратилась в регистратуру. Находящиеся там работники тут же подошли на свое рабочее место. При этом я набрала телефон регистратуры, попросив прокомментировать отсутствие звука звонка на их рабочем месте. Вызов идет, работники передо мной и не могут объяснить отсутствие извещения о звонке», — указано в посте. За разъяснениями журналист агентства обратился в травматологическую больницу. Там сообщили, что руководство в курсе о возмущении горожан. Проводится служебная проверка. Ранее URA.RU сообщало, что В Нижневартовске закрыли запись к врачам через «Госуслуги». Для записи нужно позвонить в регистратуру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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