В Сургуте жители часами не могут дозвониться в травматологию

В регистратуре у телефона отключен звук Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте жители часами не могут дозвониться в поликлинику травматологической больницы. Об этом URA.RU сообщил местный житель Сергей Носков.

«Не могу второй день дозвониться в поликлинику травматологической больницы. Причем вызов идет, но часами никто не берет трубку», — сообщил сургутянин.

В социальной сети «ВКонтакте» анонимный автор в группе «Черный список Сургут» сообщила, что в регистратуре поликлиники у телефона отключен звук. «Попробовав один час дозвониться на незанятые телефоны с сайта учреждения, поехала к ним сама. Обратилась в регистратуру. Находящиеся там работники тут же подошли на свое рабочее место. При этом я набрала телефон регистратуры, попросив прокомментировать отсутствие звука звонка на их рабочем месте. Вызов идет, работники передо мной и не могут объяснить отсутствие извещения о звонке», — указано в посте.

За разъяснениями журналист агентства обратился в травматологическую больницу. Там сообщили, что руководство в курсе о возмущении горожан. Проводится служебная проверка.

Ранее URA.RU сообщало, что В Нижневартовске закрыли запись к врачам через «Госуслуги». Для записи нужно позвонить в регистратуру.