Новак предложил три способа удержать цены на топливо

Новак предложил три меры, которые помогут стабилизировать цены на топливо
новость из сюжетаНовая экономика России
Правительство РФ предлагает ряд дополнительных мер для долгосрочной стабилизации внутреннего рынка топлива. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на заседании кабмина, трансляция которого велась в эфире телеканала «Россия-24». URA.RU приводит список мер, озвученных Новаком.
- Будут скорректированы параметры демпфера с учетом текущей макроэкономической ситуации. Это значит, что будет повышен коэффициент, сниженный с 1 сентября. «Это позволит нам компенсировать разницу между экспортной альтернативой и биржевыми ценами на внутреннем рынке», — объяснил Новак;
- Будет повышена заградительная пошлина до 50 тысяч рублей. Эта мера будет введена для перекупщиков, «которые не являются производителями нефтепродуктов, а покупают их для перепродажи поставки на экспорт», — заявил вице-премьер;
- Будет введен полный запрет на экспорт любых нефтепродуктов, которые были куплены на внутреннем рынке страны. Эта мера поможет ограничить возможность «спекулятивных поставок на экспорт».
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