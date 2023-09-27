Новак предложил три способа удержать цены на топливо

Правительство РФ вводит дополнительные меры против роста цен на топливо
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ПМЭФ-2022. Петербуржский международный экономический форум, первый день, Новак, Миллер. Санкт-Петербург, новак александр
Новак предложил три меры, которые помогут стабилизировать цены на топливо Фото:
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Новая экономика России

Правительство РФ предлагает ряд дополнительных мер для долгосрочной стабилизации внутреннего рынка топлива. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на заседании кабмина, трансляция которого велась в эфире телеканала «Россия-24». URA.RU приводит список мер, озвученных Новаком.

  • Будут скорректированы параметры демпфера с учетом текущей макроэкономической ситуации. Это значит, что будет повышен коэффициент, сниженный с 1 сентября. «Это позволит нам компенсировать разницу между экспортной альтернативой и биржевыми ценами на внутреннем рынке», — объяснил Новак;
  • Будет повышена заградительная пошлина до 50 тысяч рублей. Эта мера будет введена для перекупщиков, «которые не являются производителями нефтепродуктов, а покупают их для перепродажи поставки на экспорт», — заявил вице-премьер;
  • Будет введен полный запрет на экспорт любых нефтепродуктов, которые были куплены на внутреннем рынке страны. Эта мера поможет ограничить возможность «спекулятивных поставок на экспорт».

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Правительство РФ предлагает ряд дополнительных мер для долгосрочной стабилизации внутреннего рынка топлива. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на заседании кабмина, трансляция которого велась в эфире телеканала «Россия-24». URA.RU приводит список мер, озвученных Новаком.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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