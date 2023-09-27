Жители возмущены массовыми раскопками в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске жители домов, возле которых проходит ремонт теплосетей МУП «ЧКТС» (контролируется мэрией города), жалуются на то, что коммунальщики подолгу не могут привести территорию в порядок. Журналист URA.RU посетил самые проблемные участки, о которых рассказали читатели.

«Это беспредел. Они постоянно, каждый год ни по разу это все копают. Это очень плохо. У нас в доме очень много ребятишек и бабушек, дедушек», — заявила URA.RU Светлана, старшая по дому №56 на улице 60-летия Октября. Жильцы неоднократно подавали жалобы как на постоянные ремонтные работы, так и на перебои с водоснабжением, но никто не реагировал.

Основные работы приходятся на Металлургический район города. Там раскопки проходят напротив одного из входов в парк «Металлург» имени Тищенко. Рядом остановки общественного транспорта: на улице 60-летия Октября горожанам приходится выходить из автобуса на перекопанную со стекловатой землю.

Жители дома №3 на улице Захаренко рассказали URA.RU, что они на свои средства купили красивую плитку и благоустроили территорию возле дома. Рабочие МУП «ЧКТС» ее уничтожили, почти все лето территория была в раскопках. Жильцы постоянно звонили в МУП, им обещали вернуть все в первоначальный вид. «В итоге закатали простым асфальтом, забросали грязью. Куда дели плитку, не говорят. На наши звонки уже не реагируют», — говорят жильцы.

Согласно официальным заявлениям мэра Натальи Котовой, все работы плановые, но сроки ремонта постоянно затягиваются. Выяснить, сколько сейчас в городе плановых раскопок, а сколько тех, что вне плана, URA.RU не удалось. В приемной МУПа на звонок не ответили. Агентство направило запросы в мэрию и в «ЧКТС», ответы на которые будут опубликованы после получения.

Ранее URA.RU писало, что жители массово жаловались мэру Наталье Котовой на отсутствие горячей воды, у некоторых ее нет месяцами. И хотя опрессовки давно закончились, часть челябинцев до сих пор остается без этого ресурса. Прокуратура уже начала проверку.

Жильцы возмущены тем, что на их жалобы не реагируют (улица 60-летия Октября напротив дома №56) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сроки окончания сдачи ремонта постоянно переносят (улица Дегтярева, 48) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На остановке «60-летия Октября» вместо тротуара находится стекловата и земля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На улице Захаренко, 3А после ремонта теплосетей на месте плитки осталась только грязь Фото: Андрей Петров © URA.RU