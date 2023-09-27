Жители Челябинска возмущены действиями компании, подконтрольной мэрии. Фото, видео

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Раскопы теплотрасс МУП ЧКТС. Челябинск, теплотрасса, жкх, труба, чктс, раскоп, ремонтные работы
Жители возмущены массовыми раскопками в Челябинске Фото:

В Челябинске жители домов, возле которых проходит ремонт теплосетей МУП «ЧКТС» (контролируется мэрией города), жалуются на то, что коммунальщики подолгу не могут привести территорию в порядок. Журналист URA.RU посетил самые проблемные участки, о которых рассказали читатели.

«Это беспредел. Они постоянно, каждый год ни по разу это все копают. Это очень плохо. У нас в доме очень много ребятишек и бабушек, дедушек», — заявила URA.RU Светлана, старшая по дому №56 на улице 60-летия Октября. Жильцы неоднократно подавали жалобы как на постоянные ремонтные работы, так и на перебои с водоснабжением, но никто не реагировал.

Основные работы приходятся на Металлургический район города. Там раскопки проходят напротив одного из входов в парк «Металлург» имени Тищенко. Рядом остановки общественного транспорта: на улице 60-летия Октября горожанам приходится выходить из автобуса на перекопанную со стекловатой землю.

Жители дома №3 на улице Захаренко рассказали URA.RU, что они на свои средства купили красивую плитку и благоустроили территорию возле дома. Рабочие МУП «ЧКТС» ее уничтожили, почти все лето территория была в раскопках. Жильцы постоянно звонили в МУП, им обещали вернуть все в первоначальный вид. «В итоге закатали простым асфальтом, забросали грязью. Куда дели плитку, не говорят. На наши звонки уже не реагируют», — говорят жильцы.

Согласно официальным заявлениям мэра Натальи Котовой, все работы плановые, но сроки ремонта постоянно затягиваются. Выяснить, сколько сейчас в городе плановых раскопок, а сколько тех, что вне плана, URA.RU не удалось. В приемной МУПа на звонок не ответили. Агентство направило запросы в мэрию и в «ЧКТС», ответы на которые будут опубликованы после получения.

Ранее URA.RU писало, что жители массово жаловались мэру Наталье Котовой на отсутствие горячей воды, у некоторых ее нет месяцами. И хотя опрессовки давно закончились, часть челябинцев до сих пор остается без этого ресурса. Прокуратура уже начала проверку.

Раскопы теплотрасс МУП ЧКТС. Челябинск
Жильцы возмущены тем, что на их жалобы не реагируют (улица 60-летия Октября напротив дома №56)
Фото:
Раскопы теплотрасс МУП ЧКТС. Челябинск
Сроки окончания сдачи ремонта постоянно переносят (улица Дегтярева, 48)
Фото:
Раскопы теплотрасс МУП ЧКТС. Челябинск
На остановке «60-летия Октября» вместо тротуара находится стекловата и земля
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Благоустройство Челябинск, после ЧКТС на Захаренко
На улице Захаренко, 3А после ремонта теплосетей на месте плитки осталась только грязь
Фото:
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В Челябинске жители домов, возле которых проходит ремонт теплосетей МУП «ЧКТС» (контролируется мэрией города), жалуются на то, что коммунальщики подолгу не могут привести территорию в порядок. Журналист URA.RU посетил самые проблемные участки, о которых рассказали читатели. «Это беспредел. Они постоянно, каждый год ни по разу это все копают. Это очень плохо. У нас в доме очень много ребятишек и бабушек, дедушек», — заявила URA.RU Светлана, старшая по дому №56 на улице 60-летия Октября. Жильцы неоднократно подавали жалобы как на постоянные ремонтные работы, так и на перебои с водоснабжением, но никто не реагировал. Основные работы приходятся на Металлургический район города. Там раскопки проходят напротив одного из входов в парк «Металлург» имени Тищенко. Рядом остановки общественного транспорта: на улице 60-летия Октября горожанам приходится выходить из автобуса на перекопанную со стекловатой землю. Жители дома №3 на улице Захаренко рассказали URA.RU, что они на свои средства купили красивую плитку и благоустроили территорию возле дома. Рабочие МУП «ЧКТС» ее уничтожили, почти все лето территория была в раскопках. Жильцы постоянно звонили в МУП, им обещали вернуть все в первоначальный вид. «В итоге закатали простым асфальтом, забросали грязью. Куда дели плитку, не говорят. На наши звонки уже не реагируют», — говорят жильцы. Согласно официальным заявлениям мэра Натальи Котовой, все работы плановые, но сроки ремонта постоянно затягиваются. Выяснить, сколько сейчас в городе плановых раскопок, а сколько тех, что вне плана, URA.RU не удалось. В приемной МУПа на звонок не ответили. Агентство направило запросы в мэрию и в «ЧКТС», ответы на которые будут опубликованы после получения. Ранее URA.RU писало, что жители массово жаловались мэру Наталье Котовой на отсутствие горячей воды, у некоторых ее нет месяцами. И хотя опрессовки давно закончились, часть челябинцев до сих пор остается без этого ресурса. Прокуратура уже начала проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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