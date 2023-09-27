27 сентября 2023

Жители ХМАО массово скупают лекарства на отдыхе в Турции

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане скупают лекарства в Турции Фото:

Жители ХМАО массово закупаются лекарствами во время отдыха в Турции. Югорчане покупают препараты впрок из-за более дешевых цен. Ситуацию URA.RU обсудило с владелицей турагентства Soloway Еленой Соловьевой.

«Люди везут лекарства последние года. Раньше было дешевле гораздо, а из-за курса и инфляции в Турции выросли цены. Но они все же ниже российских», — пояснила журналисту агентства Соловьева.

Сами югорчане также утверждают, что зачастую вместо сувениров привозят с отдыха именно фармацевтику. «Мы каждый раз везем с собой из Турции лекарства уже на протяжение 3-х лет», — рассказал журналисту агентства житель Нижневартовска Александр. По словам мужчины, в первую очередь туристы покупают за рубежом болеутоляющие и жаропонижающие препараты.

Ранее URA.RU писало о том, что туристы из Югры начали путешествовать по новым направлениям в Турции. В бархатный сезон югорчане стали чаще бронировать отдых, акцентируя внимание не только на пляжах, но и городах.

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Жители ХМАО массово закупаются лекарствами во время отдыха в Турции. Югорчане покупают препараты впрок из-за более дешевых цен. Ситуацию URA.RU обсудило с владелицей турагентства Soloway Еленой Соловьевой. «Люди везут лекарства последние года. Раньше было дешевле гораздо, а из-за курса и инфляции в Турции выросли цены. Но они все же ниже российских», — пояснила журналисту агентства Соловьева. Сами югорчане также утверждают, что зачастую вместо сувениров привозят с отдыха именно фармацевтику. «Мы каждый раз везем с собой из Турции лекарства уже на протяжение 3-х лет», — рассказал журналисту агентства житель Нижневартовска Александр. По словам мужчины, в первую очередь туристы покупают за рубежом болеутоляющие и жаропонижающие препараты. Ранее URA.RU писало о том, что туристы из Югры начали путешествовать по новым направлениям в Турции. В бархатный сезон югорчане стали чаще бронировать отдых, акцентируя внимание не только на пляжах, но и городах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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