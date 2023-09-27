Жители ХМАО массово скупают лекарства на отдыхе в Турции

Югорчане скупают лекарства в Турции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители ХМАО массово закупаются лекарствами во время отдыха в Турции. Югорчане покупают препараты впрок из-за более дешевых цен. Ситуацию URA.RU обсудило с владелицей турагентства Soloway Еленой Соловьевой.

«Люди везут лекарства последние года. Раньше было дешевле гораздо, а из-за курса и инфляции в Турции выросли цены. Но они все же ниже российских», — пояснила журналисту агентства Соловьева.

Сами югорчане также утверждают, что зачастую вместо сувениров привозят с отдыха именно фармацевтику. «Мы каждый раз везем с собой из Турции лекарства уже на протяжение 3-х лет», — рассказал журналисту агентства житель Нижневартовска Александр. По словам мужчины, в первую очередь туристы покупают за рубежом болеутоляющие и жаропонижающие препараты.

Ранее URA.RU писало о том, что туристы из Югры начали путешествовать по новым направлениям в Турции. В бархатный сезон югорчане стали чаще бронировать отдых, акцентируя внимание не только на пляжах, но и городах.