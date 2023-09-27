Группе молодых курганцев, задержанных с наркотиками, грозит пожизненный срок

Молодых курганцев задержали за попытку сбыта наркотиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полицейские задержали группу молодых жителей Кургана, у которых изъяли крупную партию наркотиков. Возбуждено уголовное дело, фигурантам может грозить пожизненное лишение свободы. Об этом сообщили в УМВД РФ по Курганской области.

«Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков <…> пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в сбыте наркотических средств в особо крупном размере. <…> возбуждены уголовные дела <…> Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — информирует сайт полиции региона. Силовики задержали 12 человек.

У молодых людей изъяли более трех кг различных наркотиков. Одного из участников группировки поместили под стражу, остальные находятся под домашним арестом.

Ранее URA.RU сообщало, что в ходе специальной операции в Кургане были задержаны несколько мигрантов. Приезжих иностранцев задержали при получении крупной партии героина.