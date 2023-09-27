Группе молодых курганцев, задержанных с наркотиками, грозит пожизненный срок

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Молодых курганцев задержали за попытку сбыта наркотиков Фото:

Полицейские задержали группу молодых жителей Кургана, у которых изъяли крупную партию наркотиков. Возбуждено уголовное дело, фигурантам может грозить пожизненное лишение свободы. Об этом сообщили в УМВД РФ по Курганской области.

«Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков <…> пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в сбыте наркотических средств в особо крупном размере. <…> возбуждены уголовные дела <…> Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — информирует сайт полиции региона. Силовики задержали 12 человек.

У молодых людей изъяли более трех кг различных наркотиков. Одного из участников группировки поместили под стражу, остальные находятся под домашним арестом.

Ранее URA.RU сообщало, что в ходе специальной операции в Кургане были задержаны несколько мигрантов. Приезжих иностранцев задержали при получении крупной партии героина.

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Полицейские задержали группу молодых жителей Кургана, у которых изъяли крупную партию наркотиков. Возбуждено уголовное дело, фигурантам может грозить пожизненное лишение свободы. Об этом сообщили в УМВД РФ по Курганской области. «Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков <…> пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в сбыте наркотических средств в особо крупном размере. <…> возбуждены уголовные дела <…> Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — информирует сайт полиции региона. Силовики задержали 12 человек. У молодых людей изъяли более трех кг различных наркотиков. Одного из участников группировки поместили под стражу, остальные находятся под домашним арестом. Ранее URA.RU сообщало, что в ходе специальной операции в Кургане были задержаны несколько мигрантов. Приезжих иностранцев задержали при получении крупной партии героина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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