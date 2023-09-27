В России подорожали куриные яйца

Росстат: в большинстве регионов страны подорожали куриные яйца

27 сентября 2023 в 21:57 Размер текста - 17 +

Цены на яйца в 79 субъектах РФ увеличились на 0,4-11,6% Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России Стоимость куриных яиц в России за прошедшую неделю, с 19 по 25 сентября, выросла на 2,9%. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Подорожало также мясо кур, подсолнечное масло и другие продукты. «За период с 19 по 25 сентября 2023 года выросли цены на яйца куриные — на 2,9%», — сообщает Росстат. Там отмечают, что цены на яйца в 79 субъектах Российской Федерации увеличились на 0,4-11,6%. Только в четырех субъектах яйца куриные подешевели на 0,2-2,3%. Из данных Росстата также следует о подорожании других продуктов. Так, стоимость куриного мяса увеличилась на 1,2%, подсолнечного масла — на 0,9%, мясных консервов для детского питания — на 0,8%, говядины и колбас — на 0,7%, баранины, черного чая и риса — на 0,6%. Цена на свинину, сосиски, сардельки, муку пшеничную, а также хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов выросла на 0,5%, сливочное масло и сухие молочные смеси для детского питания — на 0,4%, хлеб ржаной и крупу гречневую — на 0,2%, сыры — на 0,1%. Ранее Росстат назвал самый подорожавший продукт в России. Так, апельсины в 2023 году стали самым быстро дорожающим продуктом в стране. За год их стоимость выросла на 71%, а за август — на 21%.

Стоимость куриных яиц в России за прошедшую неделю, с 19 по 25 сентября, выросла на 2,9%. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Подорожало также мясо кур, подсолнечное масло и другие продукты. «За период с 19 по 25 сентября 2023 года выросли цены на яйца куриные — на 2,9%», — сообщает Росстат. Там отмечают, что цены на яйца в 79 субъектах Российской Федерации увеличились на 0,4-11,6%. Только в четырех субъектах яйца куриные подешевели на 0,2-2,3%. Из данных Росстата также следует о подорожании других продуктов. Так, стоимость куриного мяса увеличилась на 1,2%, подсолнечного масла — на 0,9%, мясных консервов для детского питания — на 0,8%, говядины и колбас — на 0,7%, баранины, черного чая и риса — на 0,6%. Цена на свинину, сосиски, сардельки, муку пшеничную, а также хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов выросла на 0,5%, сливочное масло и сухие молочные смеси для детского питания — на 0,4%, хлеб ржаной и крупу гречневую — на 0,2%, сыры — на 0,1%. Ранее Росстат назвал самый подорожавший продукт в России. Так, апельсины в 2023 году стали самым быстро дорожающим продуктом в стране. За год их стоимость выросла на 71%, а за август — на 21%.