Навальный сообщил, что его поместили в одиночную камеру 27 сентября 2023 в 22:03 Размер текста - 17 + Год в ЕПКТ является самым строгим из возможных наказаний в колониях всех видов Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Дело Алексея Навального Блогера Алексея Навального на год перевели в единое помещение камерного типа (ЕПКТ). Об этом сообщается в его telegram-канале. «Я буду переведен в ЕПКТ (единое помещение камерного типа) сроком на 12 месяцев», — написал Навальный на своем канале . Он уточнил, что ему объявили об этом наказании сразу после рассмотрения апелляции по его делу. Год в ЕПКТ является самым строгим из возможных наказаний в колониях всех видов. Такое решение было принято в связи с неисправимостью блогера, уточнил он. Ранее сообщалось, что прокуратура РФ потребовала приговорить Навального к 20 годам колонии по делу об экстремизме. Его обвиняют по шести статьям Уголовного кодекса. Блогера Алексея Навального на год перевели в единое помещение камерного типа (ЕПКТ). Об этом сообщается в его telegram-канале. «Я буду переведен в ЕПКТ (единое помещение камерного типа) сроком на 12 месяцев», — написал Навальный на своем канале. Он уточнил, что ему объявили об этом наказании сразу после рассмотрения апелляции по его делу. Год в ЕПКТ является самым строгим из возможных наказаний в колониях всех видов. Такое решение было принято в связи с неисправимостью блогера, уточнил он. Ранее сообщалось, что прокуратура РФ потребовала приговорить Навального к 20 годам колонии по делу об экстремизме. Его обвиняют по шести статьям Уголовного кодекса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям