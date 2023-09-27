Навальный сообщил, что его поместили в одиночную камеру

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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, дверь, сизо, зона, безопасность, колония, тюрьма, замок, следственный изолятор, тюремная камера
Год в ЕПКТ является самым строгим из возможных наказаний в колониях всех видов Фото:
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Дело Алексея Навального

Блогера Алексея Навального на год перевели в единое помещение камерного типа (ЕПКТ). Об этом сообщается в его telegram-канале.

«Я буду переведен в ЕПКТ (единое помещение камерного типа) сроком на 12 месяцев», — написал Навальный на своем канале. Он уточнил, что ему объявили об этом наказании сразу после рассмотрения апелляции по его делу. Год в ЕПКТ является самым строгим из возможных наказаний в колониях всех видов. Такое решение было принято в связи с неисправимостью блогера, уточнил он.

Ранее сообщалось, что прокуратура РФ потребовала приговорить Навального к 20 годам колонии по делу об экстремизме. Его обвиняют по шести статьям Уголовного кодекса.

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Блогера Алексея Навального на год перевели в единое помещение камерного типа (ЕПКТ). Об этом сообщается в его telegram-канале. «Я буду переведен в ЕПКТ (единое помещение камерного типа) сроком на 12 месяцев», — написал Навальный на своем канале. Он уточнил, что ему объявили об этом наказании сразу после рассмотрения апелляции по его делу. Год в ЕПКТ является самым строгим из возможных наказаний в колониях всех видов. Такое решение было принято в связи с неисправимостью блогера, уточнил он. Ранее сообщалось, что прокуратура РФ потребовала приговорить Навального к 20 годам колонии по делу об экстремизме. Его обвиняют по шести статьям Уголовного кодекса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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