27 сентября 2023

Депутат Госдумы: Запад постарается остановить спецоперацию с помощью COVID

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Россия приняла все необходимые меры для контроля ситуации с коронавирусом, сказал Амир Хамитов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Западные страны могут постараться использовать пандемию коронавируса как предлог для остановки спецоперации на Украине, потому что данный конфликт сильно бьет по их репутации. Об этом заявил депутат Госдумы Амир Хамитов.

«На западе действительно возникают панические настроения. Поддерживая преступный киевский режим, западные политики сами загнали себя в тупик, выйти из которого без катастрофических потерь для репутации невозможно. Поэтому попытки воспользоваться любым надуманным предлогом вполне объяснимы, даже если повод вообще не будет соприкасаться с украинским конфликтом», — сказал Амир Хамитов.

По его словам, пандемия коронавируса не сможет стать поводом для прекращения спецоперации на Украине. «Никаких международных норм, регулирующих подобные действия, не существует! И уж тем более наша страна не будет в этом участвовать, даже если такие нормы вдруг появятся. В России никакой паники нет и быть не может: Все профилактические меры по недопущению развития пандемии приняты и ситуация полностью под контролем. Что же до конфликта на Украине, то неизбежность нашей победы очевидна уже всем. И потакать недружественным странам, пытающимся скрыть свой позор за очередной псевдозаботой, мы не намерены», — подчеркнул депутат.

Новый штамм коронавируса «Пирола» обнаружен в нескольких странах, включая Данию, США, Великобританию и Францию. Эксперты отмечают высокую заразность данного варианта. При этом российские источники не подтверждают особой опасности «Пироллы», но предупреждают о необходимости вакцинации.

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Западные страны могут постараться использовать пандемию коронавируса как предлог для остановки спецоперации на Украине, потому что данный конфликт сильно бьет по их репутации. Об этом заявил депутат Госдумы Амир Хамитов. «На западе действительно возникают панические настроения. Поддерживая преступный киевский режим, западные политики сами загнали себя в тупик, выйти из которого без катастрофических потерь для репутации невозможно. Поэтому попытки воспользоваться любым надуманным предлогом вполне объяснимы, даже если повод вообще не будет соприкасаться с украинским конфликтом», — сказал Амир Хамитов. По его словам, пандемия коронавируса не сможет стать поводом для прекращения спецоперации на Украине. «Никаких международных норм, регулирующих подобные действия, не существует! И уж тем более наша страна не будет в этом участвовать, даже если такие нормы вдруг появятся. В России никакой паники нет и быть не может: Все профилактические меры по недопущению развития пандемии приняты и ситуация полностью под контролем. Что же до конфликта на Украине, то неизбежность нашей победы очевидна уже всем. И потакать недружественным странам, пытающимся скрыть свой позор за очередной псевдозаботой, мы не намерены», — подчеркнул депутат. Новый штамм коронавируса «Пирола» обнаружен в нескольких странах, включая Данию, США, Великобританию и Францию. Эксперты отмечают высокую заразность данного варианта. При этом российские источники не подтверждают особой опасности «Пироллы», но предупреждают о необходимости вакцинации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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