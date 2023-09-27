В Турции заявили о планах Запада по смене президента Украины

DikGazete: Запад готовит замену Зеленскому, чтобы вести переговоры с РФ

27 сентября 2023 в 22:13 Размер текста - 17 +

Большая часть западного истеблишмента перестала поддерживать Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад размышляет над отставкой президента Украины Владимира Зеленского. Страну может возглавить новый человек. Об этом пишет турецкое издание DikGazete. «Вполне вероятно, что Зеленскому — в силу положения, в котором он теперь находится в глазах мирового сообщества, — готовят замену», — говорится в материале . Большая часть политической элиты Запада больше не особо заинтересована в поддержке Зеленского и Украины. Единственное их желание на данный момент — продать как можно больше товара Украине и получить прибыль, отмечает автор статьи, обозреватель Ильбер Васфи Сель. По его мнению, Европа и США могут попытаться завершить конфликт на Украине с помощью переговоров. Именно по этой причине Украину скоро может возглавить новый человек. Ранее супруга президента Украины Елена Зеленская заявила, что что ее муж не побоится второй раз баллотироваться в президенты страны. По ее словам, когда Зеленский баллотировался в первый раз, Елена не полностью поддерживала это решение, но во второй раз готова поддержать мужа.

Запад размышляет над отставкой президента Украины Владимира Зеленского. Страну может возглавить новый человек. Об этом пишет турецкое издание DikGazete. «Вполне вероятно, что Зеленскому — в силу положения, в котором он теперь находится в глазах мирового сообщества, — готовят замену», — говорится в материале. Большая часть политической элиты Запада больше не особо заинтересована в поддержке Зеленского и Украины. Единственное их желание на данный момент — продать как можно больше товара Украине и получить прибыль, отмечает автор статьи, обозреватель Ильбер Васфи Сель. По его мнению, Европа и США могут попытаться завершить конфликт на Украине с помощью переговоров. Именно по этой причине Украину скоро может возглавить новый человек. Ранее супруга президента Украины Елена Зеленская заявила, что что ее муж не побоится второй раз баллотироваться в президенты страны. По ее словам, когда Зеленский баллотировался в первый раз, Елена не полностью поддерживала это решение, но во второй раз готова поддержать мужа.