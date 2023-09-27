В Турции заявили о планах Запада по смене президента Украины

DikGazete: Запад готовит замену Зеленскому, чтобы вести переговоры с РФ
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Большая часть западного истеблишмента перестала поддерживать Зеленского Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Запад размышляет над отставкой президента Украины Владимира Зеленского. Страну может возглавить новый человек. Об этом пишет турецкое издание DikGazete.

«Вполне вероятно, что Зеленскому — в силу положения, в котором он теперь находится в глазах мирового сообщества, — готовят замену», — говорится в материале. Большая часть политической элиты Запада больше не особо заинтересована в поддержке Зеленского и Украины. Единственное их желание на данный момент — продать как можно больше товара Украине и получить прибыль, отмечает автор статьи, обозреватель Ильбер Васфи Сель.

По его мнению, Европа и США могут попытаться завершить конфликт на Украине с помощью переговоров. Именно по этой причине Украину скоро может возглавить новый человек.

Ранее супруга президента Украины Елена Зеленская заявила, что что ее муж не побоится второй раз баллотироваться в президенты страны. По ее словам, когда Зеленский баллотировался в первый раз, Елена не полностью поддерживала это решение, но во второй раз готова поддержать мужа.

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Запад размышляет над отставкой президента Украины Владимира Зеленского. Страну может возглавить новый человек. Об этом пишет турецкое издание DikGazete. «Вполне вероятно, что Зеленскому — в силу положения, в котором он теперь находится в глазах мирового сообщества, — готовят замену», — говорится в материале. Большая часть политической элиты Запада больше не особо заинтересована в поддержке Зеленского и Украины. Единственное их желание на данный момент — продать как можно больше товара Украине и получить прибыль, отмечает автор статьи, обозреватель Ильбер Васфи Сель. По его мнению, Европа и США могут попытаться завершить конфликт на Украине с помощью переговоров. Именно по этой причине Украину скоро может возглавить новый человек. Ранее супруга президента Украины Елена Зеленская заявила, что что ее муж не побоится второй раз баллотироваться в президенты страны. По ее словам, когда Зеленский баллотировался в первый раз, Елена не полностью поддерживала это решение, но во второй раз готова поддержать мужа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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