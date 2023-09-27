Defence24: Зеленский разрушает отношения с Польшей в пользу Германии

27 сентября 2023 в 23:24 Размер текста - 17 +

В Польше считают, что президент Украины Владимир Зеленский меняет вектор внешней политики в пользу Германии Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский пошел на обострение отношений с Польшей, потому что рассчитывает на финансовую поддержку Германии. Он считает, что Польша уже исчерпала возможности оказывать масштабную помощь украинскому режиму. Об этом пишет польская пресса. «Для ведения войны нужны деньги, поэтому Зеленский и его команда возможно предполагают, что единственной страной, которая может оказать Украине финансовую поддержку в Европе, является Германия. Польша, вероятно, больше не является привлекательным партнером для Зеленского, поскольку она уже предоставила все, что могла, в виде военной помощи», — пишет издание Defence24 . По данным издания, Зеленский своими недавними заявлениями, возможно, перешел тонкую красную линию и может снова закрепить негативный стереотип об украинцах в части польского общества. Кроме того, внутренняя ситуация на Украине стремительно ухудшается из-за неудач на фронте и скандалов, связанных с коррупцией чиновников. Поэтому киевскому режиму необходимы финансовые вливания, которые он может получить скорее от Германии, чем от властей Польши. Ранее политолог Андрей Кошкин отметил, что конфликт между Польшей и Украиной носит исторический характер. По его словам, это исторические враги, при этом, изначально у них такая дружба, что они обнимаются, но за спиной каждый держит нож или топор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский пошел на обострение отношений с Польшей, потому что рассчитывает на финансовую поддержку Германии. Он считает, что Польша уже исчерпала возможности оказывать масштабную помощь украинскому режиму. Об этом пишет польская пресса. «Для ведения войны нужны деньги, поэтому Зеленский и его команда возможно предполагают, что единственной страной, которая может оказать Украине финансовую поддержку в Европе, является Германия. Польша, вероятно, больше не является привлекательным партнером для Зеленского, поскольку она уже предоставила все, что могла, в виде военной помощи», — пишет издание Defence24. По данным издания, Зеленский своими недавними заявлениями, возможно, перешел тонкую красную линию и может снова закрепить негативный стереотип об украинцах в части польского общества. Кроме того, внутренняя ситуация на Украине стремительно ухудшается из-за неудач на фронте и скандалов, связанных с коррупцией чиновников. Поэтому киевскому режиму необходимы финансовые вливания, которые он может получить скорее от Германии, чем от властей Польши. Ранее политолог Андрей Кошкин отметил, что конфликт между Польшей и Украиной носит исторический характер. По его словам, это исторические враги, при этом, изначально у них такая дружба, что они обнимаются, но за спиной каждый держит нож или топор.