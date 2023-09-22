Военный политолог объяснил, как Польша отберет у Украины 5 областей

Полковник запаса Кошкин: Польша заберет пять областей Украины, введя войска

23 сентября 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

Варшава конфликтует с Киевом из-за отказа открыть границу для ввоза украинского зерна, сообщил Андрей Кошкин Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Польша может забрать пять западных областей Украины путем ввода войска на территорию страны. Об этом в разговоре с URA.RU заявил эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин. «Задача Польши — забрать исконно исторические территории, которые они считают своими. Это пять областей на Западной Украине. Они их заберут при хорошем расположении, то есть введут войска и проведут плебисцит. Либо, при плохом, введут войска и больше не выйдут. И тот, и другой вариант решает основную задачу», — сказал Андрей Кошкин. Эксперт отметил, что конфликт между Польшей и Украиной носит исторический характер. «Это исторические враги. Мы знаем резню, которую старались сгладить на польской и украинской стороне. На польской не понравилось подобное. Изначально у них такая дружба, что они обнимаются, но за спиной каждый держит нож или топор», — объяснил военный политолог. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава перестала поставлять вооружение на Украину. Однако позднее президент Анджей Дуда уточнил, что Киеву продолжат передачу гаубиц Krab по соглашению, подписанному ранее. Это происходит на фоне конфликта из-за отказа со стороны Польши открыть границу для ввоза украинского зерна. В Кремле считают, что проблемы между Киевом и Варшавой будут обостряться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Польша может забрать пять западных областей Украины путем ввода войска на территорию страны. Об этом в разговоре с URA.RU заявил эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин. «Задача Польши — забрать исконно исторические территории, которые они считают своими. Это пять областей на Западной Украине. Они их заберут при хорошем расположении, то есть введут войска и проведут плебисцит. Либо, при плохом, введут войска и больше не выйдут. И тот, и другой вариант решает основную задачу», — сказал Андрей Кошкин. Эксперт отметил, что конфликт между Польшей и Украиной носит исторический характер. «Это исторические враги. Мы знаем резню, которую старались сгладить на польской и украинской стороне. На польской не понравилось подобное. Изначально у них такая дружба, что они обнимаются, но за спиной каждый держит нож или топор», — объяснил военный политолог. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава перестала поставлять вооружение на Украину. Однако позднее президент Анджей Дуда уточнил, что Киеву продолжат передачу гаубиц Krab по соглашению, подписанному ранее. Это происходит на фоне конфликта из-за отказа со стороны Польши открыть границу для ввоза украинского зерна. В Кремле считают, что проблемы между Киевом и Варшавой будут обостряться.