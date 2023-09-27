Депутат ГД Хамитов уличил Международную федерацию киберспорта в садизме над россиянами

Депутат Госдумы Хамитов раскритиковал санкции против киберспортсменов из РФ

28 сентября 2023 в 01:00 Размер текста - 17 +

Международная федерация киберспорта отказалась выплачивать призовые россиянам за победу в турнире Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Международная федерация киберспорта не выплатила россиянам призовые 200 тысяч долларов за победу на турнире по Fortnite. Такое отношение к игрокам из России депутат Госдумы Амир Хамитов, возглавляющий рабочую группу по развитию высокотехнологичных видов спорта, назвал «садизмом». «Что это за изощренный садизм — пригласить на соревнования, дать возможность выступить, а потом отказываться вручать заслуженный приз? Кто дал право Epic Games унижать наших спортсменов? Убежден, что этот вопиющий инцидент должен получить соответствующую оценку Международной федерации киберспорта и других международных спортивных организаций», — рассказал корреспонденту URA.RU депутат Хамитов. По словам Хамитова, спорт должен быть вне политики и работать на объединение людей, а не на конфликты и распри. Он добавил, что Международная федерация киберспорта дала разрешение нашим спортсменам на выступление под своим флагом. Там прекрасно понимали, что Даниил Абдрахманов и Егор Люцико — участники из России являются сильнейшими киберспортсменами и покинуть соревнования без призового места они не могут. «Подобные выходки не просто нарушают права российских спортсменов, но и позорят саму идею спортивных соревнований», — подытожил Хамитов. Ранее российским киберспортсменам отказались выплачивать выигрыш по 200 тысяч долларов за победу на чемпионате по Fortnite и дисквалифицировали их. Организаторы сослались на то, что у Даниила Абдрахманова и Егора Люцико паспорта РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Международная федерация киберспорта не выплатила россиянам призовые 200 тысяч долларов за победу на турнире по Fortnite. Такое отношение к игрокам из России депутат Госдумы Амир Хамитов, возглавляющий рабочую группу по развитию высокотехнологичных видов спорта, назвал «садизмом». «Что это за изощренный садизм — пригласить на соревнования, дать возможность выступить, а потом отказываться вручать заслуженный приз? Кто дал право Epic Games унижать наших спортсменов? Убежден, что этот вопиющий инцидент должен получить соответствующую оценку Международной федерации киберспорта и других международных спортивных организаций», — рассказал корреспонденту URA.RU депутат Хамитов. По словам Хамитова, спорт должен быть вне политики и работать на объединение людей, а не на конфликты и распри. Он добавил, что Международная федерация киберспорта дала разрешение нашим спортсменам на выступление под своим флагом. Там прекрасно понимали, что Даниил Абдрахманов и Егор Люцико — участники из России являются сильнейшими киберспортсменами и покинуть соревнования без призового места они не могут. «Подобные выходки не просто нарушают права российских спортсменов, но и позорят саму идею спортивных соревнований», — подытожил Хамитов. Ранее российским киберспортсменам отказались выплачивать выигрыш по 200 тысяч долларов за победу на чемпионате по Fortnite и дисквалифицировали их. Организаторы сослались на то, что у Даниила Абдрахманова и Егора Люцико паспорта РФ.