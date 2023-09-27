Подоляк признал бесполезность ракет ATACMS и Taurus для ВСУ

28 сентября 2023 в 01:14 Размер текста - 17 +

Ракеты ATACMS и Taurus не смогут компенсировать объем российского ворожения, заявил Михаил Подоляк Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дальнобойные западные ракеты ATACMS и Taurus, которые ожидает получить Украина, не смогут компенсировать разницу в объеме российского вооружения. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. «Даже когда мы получим Taurus, а мы получим, даже если мы получим ATACMS — это все равно не компенсирует разницу в количестве, которая была у Российской Федерации», — высказался Подоляк в эфире телеканала «Рада». При этом он уточнил, что на Украине сейчас налаживается производство собственных ракет, которое будет наращиваться. Ранее власти США сообщили, что не собираются менять свои позиции по поставкам Киеву тактических ракет ATACMS, передает «Национальная служба новостей». Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в соцсетях, что для успеха ВСУ требуются как можно скорее доставить оружие Taurus и ATACMS, передает MK.RU .

Дальнобойные западные ракеты ATACMS и Taurus, которые ожидает получить Украина, не смогут компенсировать разницу в объеме российского вооружения. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. «Даже когда мы получим Taurus, а мы получим, даже если мы получим ATACMS — это все равно не компенсирует разницу в количестве, которая была у Российской Федерации», — высказался Подоляк в эфире телеканала «Рада». При этом он уточнил, что на Украине сейчас налаживается производство собственных ракет, которое будет наращиваться. Ранее власти США сообщили, что не собираются менять свои позиции по поставкам Киеву тактических ракет ATACMS, передает «Национальная служба новостей». Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в соцсетях, что для успеха ВСУ требуются как можно скорее доставить оружие Taurus и ATACMS, передает MK.RU.