27 сентября 2023
26 сентября 2023

Мэр Тюмени поручил решить проблему с домом, в котором взорвался газ

© Служба новостей «URA.RU»
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Перезахоронение Андрея и Евдокии Текутьевых. Тюмень , кухарук руслан
Руслан Кухарук поручил провести заседание комиссии, чтобы решить вопрос с домом, в котором взорвался газ Фото:

Глава Тюмени Руслан Кухарук поручил провести внеочередное заседание комиссии. Ее задача заключается в помощи жителям дома, в котором взорвался газ, и дальнейшей работе с их местом жительства. Об этом рассказал в своем telegram-канале глава города.

«Я дал поручение провести внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, где будет принято решение о введении зоны вероятной чрезвычайной ситуации по данному адресу. Задача комиссии — помочь людям и организовать дальнейшую работу с этим домом», — пишет мэр Тюмени в своем telegram-канале.

По словам Кухарука, сейчас проводится проверка. Во время нее будет дана оценка соблюдения правил безопасности пользования газом.

Пресс-служба правительства региона дополняет, что специалисты администрации Тюмени находятся на территории дома и готовы оказать любую помощь жителям. На месте продолжают работать экстренные службы. Подача газа прекращена. Жителям предлагают переехать в гостиницу либо временно поселиться у родственников или знакомых.

Ранее в Тюмени ночью 28 сентября из-за взрыва газа пострадал человек, его передали бригаде скорой помощи. Жильцов дома начали эвакуировать. По словам пресс-службы региона, пожарно-спасательные подразделения установили, что из-за происшествия в квартире на пятом этаже нарушено оконное остекление и выбита входная дверь.

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Глава Тюмени Руслан Кухарук поручил провести внеочередное заседание комиссии. Ее задача заключается в помощи жителям дома, в котором взорвался газ, и дальнейшей работе с их местом жительства. Об этом рассказал в своем telegram-канале глава города. «Я дал поручение провести внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, где будет принято решение о введении зоны вероятной чрезвычайной ситуации по данному адресу. Задача комиссии — помочь людям и организовать дальнейшую работу с этим домом», — пишет мэр Тюмени в своем telegram-канале. По словам Кухарука, сейчас проводится проверка. Во время нее будет дана оценка соблюдения правил безопасности пользования газом. Пресс-служба правительства региона дополняет, что специалисты администрации Тюмени находятся на территории дома и готовы оказать любую помощь жителям. На месте продолжают работать экстренные службы. Подача газа прекращена. Жителям предлагают переехать в гостиницу либо временно поселиться у родственников или знакомых. Ранее в Тюмени ночью 28 сентября из-за взрыва газа пострадал человек, его передали бригаде скорой помощи. Жильцов дома начали эвакуировать. По словам пресс-службы региона, пожарно-спасательные подразделения установили, что из-за происшествия в квартире на пятом этаже нарушено оконное остекление и выбита входная дверь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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