Мэр Тюмени поручил решить проблему с домом, в котором взорвался газ

28 сентября 2023 в 03:06 Размер текста - 17 +

Руслан Кухарук поручил провести заседание комиссии, чтобы решить вопрос с домом, в котором взорвался газ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Глава Тюмени Руслан Кухарук поручил провести внеочередное заседание комиссии. Ее задача заключается в помощи жителям дома, в котором взорвался газ, и дальнейшей работе с их местом жительства. Об этом рассказал в своем telegram-канале глава города. «Я дал поручение провести внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, где будет принято решение о введении зоны вероятной чрезвычайной ситуации по данному адресу. Задача комиссии — помочь людям и организовать дальнейшую работу с этим домом», — пишет мэр Тюмени в своем telegram-канале. По словам Кухарука, сейчас проводится проверка. Во время нее будет дана оценка соблюдения правил безопасности пользования газом. Пресс-служба правительства региона дополняет, что специалисты администрации Тюмени находятся на территории дома и готовы оказать любую помощь жителям. На месте продолжают работать экстренные службы. Подача газа прекращена. Жителям предлагают переехать в гостиницу либо временно поселиться у родственников или знакомых. Ранее в Тюмени ночью 28 сентября из-за взрыва газа пострадал человек, его передали бригаде скорой помощи. Жильцов дома начали эвакуировать. По словам пресс-службы региона, пожарно-спасательные подразделения установили, что из-за происшествия в квартире на пятом этаже нарушено оконное остекление и выбита входная дверь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Тюмени Руслан Кухарук поручил провести внеочередное заседание комиссии. Ее задача заключается в помощи жителям дома, в котором взорвался газ, и дальнейшей работе с их местом жительства. Об этом рассказал в своем telegram-канале глава города. «Я дал поручение провести внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, где будет принято решение о введении зоны вероятной чрезвычайной ситуации по данному адресу. Задача комиссии — помочь людям и организовать дальнейшую работу с этим домом», — пишет мэр Тюмени в своем telegram-канале. По словам Кухарука, сейчас проводится проверка. Во время нее будет дана оценка соблюдения правил безопасности пользования газом. Пресс-служба правительства региона дополняет, что специалисты администрации Тюмени находятся на территории дома и готовы оказать любую помощь жителям. На месте продолжают работать экстренные службы. Подача газа прекращена. Жителям предлагают переехать в гостиницу либо временно поселиться у родственников или знакомых. Ранее в Тюмени ночью 28 сентября из-за взрыва газа пострадал человек, его передали бригаде скорой помощи. Жильцов дома начали эвакуировать. По словам пресс-службы региона, пожарно-спасательные подразделения установили, что из-за происшествия в квартире на пятом этаже нарушено оконное остекление и выбита входная дверь.