Грибник из Ноябрьска (ЯНАО) Виктор и его товарищ собрали три больших ведра грибов в 50 километрах от города. О закрытии грибного сезона он сообщил в социальной сети.
«Ездили в лес, хотели проверить есть ли еще грибы. Оказывается есть. Немного собрали (три ведра по 22 литра), думаю неплохо закрыли сезон „грибалки“», — написал Виктор, пост которого опубликован в группе «Рыбалка Ноябрьск» в социальной «ВКонтакте».
Грибники собрали грузди, моховики и белые грибы за Ханымейским газопроводом в 50 километрах от Ноябрьска. Моховиков в лесу много, но некоторые уже подмерзли, а грузди «в тонусе», написали любители «тихой охоты» в комментариях к посту.
Грибник из Ноябрьска (ЯНАО) Виктор и его товарищ собрали три больших ведра грибов в 50 километрах от города. О закрытии грибного сезона он сообщил в социальной сети. «Ездили в лес, хотели проверить есть ли еще грибы. Оказывается есть. Немного собрали (три ведра по 22 литра), думаю неплохо закрыли сезон „грибалки“», — написал Виктор, пост которого опубликован в группе «Рыбалка Ноябрьск» в социальной «ВКонтакте». Грибники собрали грузди, моховики и белые грибы за Ханымейским газопроводом в 50 километрах от Ноябрьска. Моховиков в лесу много, но некоторые уже подмерзли, а грузди «в тонусе», написали любители «тихой охоты» в комментариях к посту. Ранее URA.RU рассказало, что в ямальской тундре нашли гриб в два этажа. На его шляпке вырос второй гриб.