Грибники из ЯНАО удачно закрыли сезон. Фото

28 сентября 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

Жители ЯНАО закрывают грибной сезон Фото: Сергей Русанов © URA.RU Грибник из Ноябрьска (ЯНАО) Виктор и его товарищ собрали три больших ведра грибов в 50 километрах от города. О закрытии грибного сезона он сообщил в социальной сети. «Ездили в лес, хотели проверить есть ли еще грибы. Оказывается есть. Немного собрали (три ведра по 22 литра), думаю неплохо закрыли сезон „грибалки“», — написал Виктор, пост которого опубликован в группе «Рыбалка Ноябрьск» в социальной «ВКонтакте». Грибники собрали грузди, моховики и белые грибы за Ханымейским газопроводом в 50 километрах от Ноябрьска. Моховиков в лесу много, но некоторые уже подмерзли, а грузди «в тонусе», написали любители «тихой охоты» в комментариях к посту. Ранее URA.RU рассказало, что в ямальской тундре нашли гриб в два этажа. На его шляпке вырос второй гриб. Грибник из Ноябрьска Виктор с добычей Фото: группа «Рыбалка Ноябрьск», Вк — https://vk.com/club102749484?w=wall-102749484_162525%2Fall Товарищ Виктора с ведрами грибов Фото: группа «Рыбалка Ноябрьск», Вк — https://vk.com/club102749484?w=wall-102749484_162525%2Fall

Грибник из Ноябрьска (ЯНАО) Виктор и его товарищ собрали три больших ведра грибов в 50 километрах от города. О закрытии грибного сезона он сообщил в социальной сети. «Ездили в лес, хотели проверить есть ли еще грибы. Оказывается есть. Немного собрали (три ведра по 22 литра), думаю неплохо закрыли сезон „грибалки“», — написал Виктор, пост которого опубликован в группе «Рыбалка Ноябрьск» в социальной «ВКонтакте». Грибники собрали грузди, моховики и белые грибы за Ханымейским газопроводом в 50 километрах от Ноябрьска. Моховиков в лесу много, но некоторые уже подмерзли, а грузди «в тонусе», написали любители «тихой охоты» в комментариях к посту. Ранее URA.RU рассказало, что в ямальской тундре нашли гриб в два этажа. На его шляпке вырос второй гриб.