27 сентября 2023

Грибники из ЯНАО удачно закрыли сезон. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, грибы в лесу, грибники, осень в лесу
Жители ЯНАО закрывают грибной сезон Фото:

Грибник из Ноябрьска (ЯНАО) Виктор и его товарищ собрали три больших ведра грибов в 50 километрах от города. О закрытии грибного сезона он сообщил в социальной сети.

«Ездили в лес, хотели проверить есть ли еще грибы. Оказывается есть. Немного собрали (три ведра по 22 литра), думаю неплохо закрыли сезон „грибалки“», — написал Виктор, пост которого опубликован в группе «Рыбалка Ноябрьск» в социальной «ВКонтакте».

Грибники собрали грузди, моховики и белые грибы за Ханымейским газопроводом в 50 километрах от Ноябрьска. Моховиков в лесу много, но некоторые уже подмерзли, а грузди «в тонусе», написали любители «тихой охоты» в комментариях к посту.

Ранее URA.RU рассказало, что в ямальской тундре нашли гриб в два этажа. На его шляпке вырос второй гриб.

Грибник из Ноябрьска Виктор с добычей
Грибник из Ноябрьска Виктор с добычей
Фото:
Товарищ Виктора с ведрами грибов
Товарищ Виктора с ведрами грибов
Фото:

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Грибник из Ноябрьска (ЯНАО) Виктор и его товарищ собрали три больших ведра грибов в 50 километрах от города. О закрытии грибного сезона он сообщил в социальной сети. «Ездили в лес, хотели проверить есть ли еще грибы. Оказывается есть. Немного собрали (три ведра по 22 литра), думаю неплохо закрыли сезон „грибалки“», — написал Виктор, пост которого опубликован в группе «Рыбалка Ноябрьск» в социальной «ВКонтакте». Грибники собрали грузди, моховики и белые грибы за Ханымейским газопроводом в 50 километрах от Ноябрьска. Моховиков в лесу много, но некоторые уже подмерзли, а грузди «в тонусе», написали любители «тихой охоты» в комментариях к посту. Ранее URA.RU рассказало, что в ямальской тундре нашли гриб в два этажа. На его шляпке вырос второй гриб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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