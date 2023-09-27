27 сентября 2023

Спикер Думы ХМАО представил коллегам нового депутата

Председатель Думы ХМАО Хохряков представил Вячеслава Фоменко
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное заседание посвященное 25 летию областной думы. Тюмень, хохряков борис
Спикер Думы ХМАО Борис Хохряков представил коллегам нового депутата (архивное фото) Фото:

Председатель Думы ХМАО Борис Хохряков представил коллегам нового депутата Вячеслава Фоменко. На заседании окружного парламента спикер вручил ему удостоверение и нагрудный знак. Трансляция заседания думы ведется на официальном сайте.

«На основании постановления избирательной комиссии, вакантный депутатский мандат передан Владиславу Фоменко, который зарегистрирован депутатом думы автономного округа. Позвольте мне вручить Вячеславу Владимировичу удостоверение и нагрудный знак», — обратился Хохряков.

Фоменко вошел в состав думского комитета по бюджету. Об этом официально объявили на заседании 27 сентября. Вакантное место в думе и комитете образовалось после трагической гибели прежнего председателя комитета Александра Колодича. Кресло председателя занял в итоге депутат Николай Ташланов.

Ранее URA.RU писало о том, что мандат покойного депутата Александра Колодича, которого зарезал садовник, получил лендлорд Владислав Фоменко, которого, по слухам, прочили в мэры Нижневартовска. Он уже избирался в окружное заксобрание в предыдущем созыве, но в 2021 году не прошел по партийным спискам «ЕР».

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Председатель Думы ХМАО Борис Хохряков представил коллегам нового депутата Вячеслава Фоменко. На заседании окружного парламента спикер вручил ему удостоверение и нагрудный знак. Трансляция заседания думы ведется на официальном сайте. «На основании постановления избирательной комиссии, вакантный депутатский мандат передан Владиславу Фоменко, который зарегистрирован депутатом думы автономного округа. Позвольте мне вручить Вячеславу Владимировичу удостоверение и нагрудный знак», — обратился Хохряков. Фоменко вошел в состав думского комитета по бюджету. Об этом официально объявили на заседании 27 сентября. Вакантное место в думе и комитете образовалось после трагической гибели прежнего председателя комитета Александра Колодича. Кресло председателя занял в итоге депутат Николай Ташланов. Ранее URA.RU писало о том, что мандат покойного депутата Александра Колодича, которого зарезал садовник, получил лендлорд Владислав Фоменко, которого, по слухам, прочили в мэры Нижневартовска. Он уже избирался в окружное заксобрание в предыдущем созыве, но в 2021 году не прошел по партийным спискам «ЕР».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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