Власти ХМАО приняли закон о соцподдержке бывших осужденных

В Югре помогут ресоциализировать бывших заключенных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дума Ханты-Мансийского округа — Югры приняла закон о ресоциализации бывших осужденных. С инициативой его принятия выступил прокурор автономного округа Евгений Ботвинкин. Депутаты поддержали инициативу на заседании окружного парламента.

«Жизнь осужденных в местах изоляции от общества строго регламентирована, что не позволяет им самостоятельно решать многие повседневные проблемы. Освободившись, каждый из них вынужден будет решать их самостоятельно, восстанавливая изменившийся до осуждения стереотип поведения. Среди освободившихся есть несовершеннолетние, пожилые, больные, ранее неоднократно судимые, отбывшие длительные сроки лишения свободы, женщины с малолетними детьми», — отметил на заседании спикер Думы ХМАО Борис Хохряков.

В ХМАО будет сформирован банк данных лиц, отбывших уголовные наказания. «В целях социальной адаптации и социальной реабилитация лиц, в отношении которых назначены иные меры уголовно-правового характера, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы, которые оказались в трудной жизненной ситуации, предупреждения совершения ими новых преступлений, принятым законом регламентируются полномочия органов государственной власти автономного округа в сфере профилактики правонарушений. Реализация закона повысит эффективность работы органов власти и поможет предупредить рецидивы преступности», — указано в материалах к заседанию.

Ранее URA.RU сообщало об экскурсии в новый исправительный центр Сургута для председателя совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева. В учреждении заключенные, отбывающие наказание за преступления небольшой тяжести, имеют возможность работать и жить вне стен исправительных колонии.