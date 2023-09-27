Салехард станет «Городом трудовой доблести»

Депутаты законодательного собрания поддержали ходатайство главы Салехарда (ЯНАО) Алексея Титовского о присвоении окружной столице почетного звания «Город трудовой доблести». Об этом мэр сообщил на заседании регионального парламента 28 сентября. Трансляция велась в прямом эфире.
«Ямальский парламент принял постановление об обращении к президенту Владимиру Путину. Это позволит Салехарду получить почетное звание «Город трудовой доблести», — сказал глава окружной столицы после выступления на заседании Законодательного собрания.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что Российская академия наук подтвердила наличие оснований для присвоения почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» Салехарду. Экспертное заключение РАН было получено в начале сентября.
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