27 сентября 2023
26 сентября 2023

В ЯНАО назначен новый мировой судья

Новым мировым судьей Тазовского района ЯНАО стала Олеся Лысова
© Служба новостей «URA.RU»
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Олеся Лысова стала новым мировым судьей Тазовского района Фото:

Депутаты законодательного собрания Ямала единогласно утвердили кандидатуру нового мирового судьи в Тазовском районе. Им стала Олеся Лысова, которой вручили удостоверение и знак судьи, сегодня на заседании окружного Заксобрания.

«Постановлением Законодательного Собрания ЯНАО Лысова Олеся Геннадьевна назначена на трехлетний срок полномочий мировым судьей судебного участка судебного района Тазовского», — сообщили в пресс-службе. Официальное постановление о назначении будет опубликовано в течении пяти дней.

До этого назначения Олеся Лысова трудилась в судебной коллегии по гражданским делам ЯНАО. Исполняла обязанности помощника судьи — Руслана Старовойтова. В этой должности она будет работать на протяжении трех лет.

Ранее сообщалось, что президент страны Владимир Путин назначил новый судьей в ЯНАО. Они приступили к работе в судах Ноябрьска и Губкинского.

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Депутаты законодательного собрания Ямала единогласно утвердили кандидатуру нового мирового судьи в Тазовском районе. Им стала Олеся Лысова, которой вручили удостоверение и знак судьи, сегодня на заседании окружного Заксобрания. «Постановлением Законодательного Собрания ЯНАО Лысова Олеся Геннадьевна назначена на трехлетний срок полномочий мировым судьей судебного участка судебного района Тазовского», — сообщили в пресс-службе. Официальное постановление о назначении будет опубликовано в течении пяти дней. До этого назначения Олеся Лысова трудилась в судебной коллегии по гражданским делам ЯНАО. Исполняла обязанности помощника судьи — Руслана Старовойтова. В этой должности она будет работать на протяжении трех лет. Ранее сообщалось, что президент страны Владимир Путин назначил новый судьей в ЯНАО. Они приступили к работе в судах Ноябрьска и Губкинского.
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