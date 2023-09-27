В ЯНАО назначен новый мировой судья

Депутаты законодательного собрания Ямала единогласно утвердили кандидатуру нового мирового судьи в Тазовском районе. Им стала Олеся Лысова, которой вручили удостоверение и знак судьи, сегодня на заседании окружного Заксобрания.
«Постановлением Законодательного Собрания ЯНАО Лысова Олеся Геннадьевна назначена на трехлетний срок полномочий мировым судьей судебного участка судебного района Тазовского», — сообщили в пресс-службе. Официальное постановление о назначении будет опубликовано в течении пяти дней.
До этого назначения Олеся Лысова трудилась в судебной коллегии по гражданским делам ЯНАО. Исполняла обязанности помощника судьи — Руслана Старовойтова. В этой должности она будет работать на протяжении трех лет.
Ранее сообщалось, что президент страны Владимир Путин назначил новый судьей в ЯНАО. Они приступили к работе в судах Ноябрьска и Губкинского.
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