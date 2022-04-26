Путин назначил новых судей в ЯНАО

Президент РФ Владимир Путин назначил новых судей в районные суды Ноябрьска и Губкинского. Об этом сообщается в опубликованном документе на официальном интернет-портале правовой информации.
«Указ президента Российской Федерации. О назначении судей федеральных судов, руководствуясь статьями 83 и 28 Конституции Российской Федерации, постановляю: назначить на 6-летний срок полномочий: в районном суде в Ямало-Ненецком автономном округе председателем Губкинского районного суда Молокову Елену Александровну. Назначить в Ямало-Ненецком автономном округе судьей Ноябрьского городского суда Прядко Елену Михайловну», — говорится в тексте документа.
Ранее URA.RU сообщало, что судья по уголовным делам Андрей Черемисин Ноябрьского городского суда решил сложить полномочия. Как сообщил источник, судью «нагрузили делами сверх возможного», создав ситуацию, когда ему на работе приходилось «дневать и ночевать».
Президент РФ Владимир Путин назначил новых судей в районные суды Ноябрьска и Губкинского. Об этом сообщается в опубликованном документе на официальном интернет-портале правовой информации. «Указ президента Российской Федерации. О назначении судей федеральных судов, руководствуясь статьями 83 и 28 Конституции Российской Федерации, постановляю: назначить на 6-летний срок полномочий: в районном суде в Ямало-Ненецком автономном округе председателем Губкинского районного суда Молокову Елену Александровну. Назначить в Ямало-Ненецком автономном округе судьей Ноябрьского городского суда Прядко Елену Михайловну», — говорится в тексте документа. Ранее URA.RU сообщало, что судья по уголовным делам Андрей Черемисин Ноябрьского городского суда решил сложить полномочия. Как сообщил источник, судью «нагрузили делами сверх возможного», создав ситуацию, когда ему на работе приходилось «дневать и ночевать».