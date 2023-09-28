В Севастополе уклониста от мобилизации подозревают в госизмене

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Судебное заседание по уголовному делу коммерческого директор ООО «Мультипласт» Михаила Третьякова. Курган, коридор, холл, человек, одиночество, мужчина, неизвестный, кулуар
Россиянина завербовали спецслужбы Украины Фото:

В Севастополе задержан россиянин, который подозревается в государственной измене. В 2022 году мужчина уклонялся от мобилизации, сообщает ФСБ.

«По подозрению в госизмене задержан гражданин России, который в 2022 решил уклониться от мобилизации и уехал в одну из стран СНГ», — передает ФСБ. Уточняется, что уехав из страны, мужчина сотрудничал с украинской разведкой.

По данным ФСБ, подозреваемый был завербован. Он устроился в организацию, которая строила укрепления в Крыму. Собранные средства мужчина передавал Украине.

В 2023 году выросло число сообщений о сотрудничестве россиян с украинскими спецслужбами. Например, Киев пытался завербовать подростка и заставить его совершить теракт в Томске. А в Нижнем Тагиле женщина пыталась убедить мужа шпионить в пользу Украины на оборонном заводе. В Ростове-на-Дону задержали гражданку Украины, которая собирала для СБУ информацию о дислокации подразделений Вооруженных сил РФ

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В Севастополе задержан россиянин, который подозревается в государственной измене. В 2022 году мужчина уклонялся от мобилизации, сообщает ФСБ. «По подозрению в госизмене задержан гражданин России, который в 2022 решил уклониться от мобилизации и уехал в одну из стран СНГ», — передает ФСБ. Уточняется, что уехав из страны, мужчина сотрудничал с украинской разведкой. По данным ФСБ, подозреваемый был завербован. Он устроился в организацию, которая строила укрепления в Крыму. Собранные средства мужчина передавал Украине. В 2023 году выросло число сообщений о сотрудничестве россиян с украинскими спецслужбами. Например, Киев пытался завербовать подростка и заставить его совершить теракт в Томске. А в Нижнем Тагиле женщина пыталась убедить мужа шпионить в пользу Украины на оборонном заводе. В Ростове-на-Дону задержали гражданку Украины, которая собирала для СБУ информацию о дислокации подразделений Вооруженных сил РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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