В Севастополе уклониста от мобилизации подозревают в госизмене

28 сентября 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Россиянина завербовали спецслужбы Украины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Севастополе задержан россиянин, который подозревается в государственной измене. В 2022 году мужчина уклонялся от мобилизации, сообщает ФСБ. «По подозрению в госизмене задержан гражданин России, который в 2022 решил уклониться от мобилизации и уехал в одну из стран СНГ», — передает ФСБ. Уточняется, что уехав из страны, мужчина сотрудничал с украинской разведкой. По данным ФСБ, подозреваемый был завербован. Он устроился в организацию, которая строила укрепления в Крыму. Собранные средства мужчина передавал Украине. В 2023 году выросло число сообщений о сотрудничестве россиян с украинскими спецслужбами. Например, Киев пытался завербовать подростка и заставить его совершить теракт в Томске. А в Нижнем Тагиле женщина пыталась убедить мужа шпионить в пользу Украины на оборонном заводе. В Ростове-на-Дону задержали гражданку Украины, которая собирала для СБУ информацию о дислокации подразделений Вооруженных сил РФ

В Севастополе задержан россиянин, который подозревается в государственной измене. В 2022 году мужчина уклонялся от мобилизации, сообщает ФСБ. «По подозрению в госизмене задержан гражданин России, который в 2022 решил уклониться от мобилизации и уехал в одну из стран СНГ», — передает ФСБ. Уточняется, что уехав из страны, мужчина сотрудничал с украинской разведкой. По данным ФСБ, подозреваемый был завербован. Он устроился в организацию, которая строила укрепления в Крыму. Собранные средства мужчина передавал Украине. В 2023 году выросло число сообщений о сотрудничестве россиян с украинскими спецслужбами. Например, Киев пытался завербовать подростка и заставить его совершить теракт в Томске. А в Нижнем Тагиле женщина пыталась убедить мужа шпионить в пользу Украины на оборонном заводе. В Ростове-на-Дону задержали гражданку Украины, которая собирала для СБУ информацию о дислокации подразделений Вооруженных сил РФ