27 сентября 2023

Мошенники создали фейковый аккаунт председателя курганской облдумы Фролова

© Служба новостей «URA.RU»
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Социальный комитет и комитет по региональной политике. Курган, фролов дмитрий
Курганцам пришли сообщения с фейкового аккаунта спикера облдумы Фото:

Курганская областная дума предупредила, что от имени председателя Дмитрия Фролова был создан мошеннический аккаунт. Предупреждение появилось в telegram-канале облдумы.

«В telegram был создан фейковый аккаунт председателя Курганской областной думы Дмитрия Владимировича Фролова. В последнее время от его имени приходят сообщения, созданные мошенниками», — сообщила пресс-служба думы. Курганцев просят игнорировать подобную рассылку.

Мошенники использовали фото и данные Фролова, создали канал и рассылают от его имени сообщения. В них могут содержаться вредоносные ссылки.

Источники URA.RU сообщили, что от имени спикера курганцев просят переводить деньги для участников СВО. «Недопустимо вступать в переписку, выполнять просьбы мошенников. Поступившие сообщения удалять», — посоветовали в думе.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы получили сообщения от прокурора области. Сообщения поступили с фальшивого аккаунта, созданного мошенниками.

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Курганская областная дума предупредила, что от имени председателя Дмитрия Фролова был создан мошеннический аккаунт. Предупреждение появилось в telegram-канале облдумы. «В telegram был создан фейковый аккаунт председателя Курганской областной думы Дмитрия Владимировича Фролова. В последнее время от его имени приходят сообщения, созданные мошенниками», — сообщила пресс-служба думы. Курганцев просят игнорировать подобную рассылку. Мошенники использовали фото и данные Фролова, создали канал и рассылают от его имени сообщения. В них могут содержаться вредоносные ссылки. Источники URA.RU сообщили, что от имени спикера курганцев просят переводить деньги для участников СВО. «Недопустимо вступать в переписку, выполнять просьбы мошенников. Поступившие сообщения удалять», — посоветовали в думе. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы получили сообщения от прокурора области. Сообщения поступили с фальшивого аккаунта, созданного мошенниками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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