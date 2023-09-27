Мошенники создали фейковый аккаунт председателя курганской облдумы Фролова

28 сентября 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

Курганцам пришли сообщения с фейкового аккаунта спикера облдумы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская областная дума предупредила, что от имени председателя Дмитрия Фролова был создан мошеннический аккаунт. Предупреждение появилось в telegram-канале облдумы. «В telegram был создан фейковый аккаунт председателя Курганской областной думы Дмитрия Владимировича Фролова. В последнее время от его имени приходят сообщения, созданные мошенниками», — сообщила пресс-служба думы. Курганцев просят игнорировать подобную рассылку. Мошенники использовали фото и данные Фролова, создали канал и рассылают от его имени сообщения. В них могут содержаться вредоносные ссылки. Источники URA.RU сообщили, что от имени спикера курганцев просят переводить деньги для участников СВО. «Недопустимо вступать в переписку, выполнять просьбы мошенников. Поступившие сообщения удалять», — посоветовали в думе. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы получили сообщения от прокурора области. Сообщения поступили с фальшивого аккаунта, созданного мошенниками.

Курганская областная дума предупредила, что от имени председателя Дмитрия Фролова был создан мошеннический аккаунт. Предупреждение появилось в telegram-канале облдумы. «В telegram был создан фейковый аккаунт председателя Курганской областной думы Дмитрия Владимировича Фролова. В последнее время от его имени приходят сообщения, созданные мошенниками», — сообщила пресс-служба думы. Курганцев просят игнорировать подобную рассылку. Мошенники использовали фото и данные Фролова, создали канал и рассылают от его имени сообщения. В них могут содержаться вредоносные ссылки. Источники URA.RU сообщили, что от имени спикера курганцев просят переводить деньги для участников СВО. «Недопустимо вступать в переписку, выполнять просьбы мошенников. Поступившие сообщения удалять», — посоветовали в думе. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы получили сообщения от прокурора области. Сообщения поступили с фальшивого аккаунта, созданного мошенниками.