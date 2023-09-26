Курганцам рассылают сообщения с фейкового аккаунта прокурора области

Мошенники создали фейковый аккаунт прокурора Курганской области Андрея Назарова и рассылали сотрудникам и жителям области сообщения. Об этом предупреждает пресс-служба региональной прокуратуры.
«Прокуратура Курганской области предупреждает, что в последнее время сотрудникам и жителям региона от имени руководства прокуратуры области приходят сообщения с фейковых аккаунтов, созданных мошенниками при использовании общедоступной информации. В этой связи недопустимо вступать в такую переписку, выполнять просьбы мошенников, а также переходить по предложенным интернет-ссылкам», — говорится в официальном сообщении ведомства.
Ранее URA.RU писало, хакеры атаковали аккаунты двух высокопоставленных судей Курганской области. Аккаунт председателя Арбитражного суда Курганской области Вячеслава Доставалова был взломан, с него рассылались сообщения. Подобная ситуация произошла и с аккаунтом председателя Курганского областного суда Андрея Роота. Представители суда просили жителей области не переходить по ссылкам и удалять такие сообщения.
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