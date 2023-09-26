26 сентября 2023

Курганцам рассылают сообщения с фейкового аккаунта прокурора области

© Служба новостей «URA.RU»
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Фейковый аккаунт прокурора Андрея Назарова появился в Telegram Фото:

Мошенники создали фейковый аккаунт прокурора Курганской области Андрея Назарова и рассылали сотрудникам и жителям области сообщения. Об этом предупреждает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Прокуратура Курганской области предупреждает, что в последнее время сотрудникам и жителям региона от имени руководства прокуратуры области приходят сообщения с фейковых аккаунтов, созданных мошенниками при использовании общедоступной информации. В этой связи недопустимо вступать в такую переписку, выполнять просьбы мошенников, а также переходить по предложенным интернет-ссылкам», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Ранее URA.RU писало, хакеры атаковали аккаунты двух высокопоставленных судей Курганской области. Аккаунт председателя Арбитражного суда Курганской области Вячеслава Доставалова был взломан, с него рассылались сообщения. Подобная ситуация произошла и с аккаунтом председателя Курганского областного суда Андрея Роота. Представители суда просили жителей области не переходить по ссылкам и удалять такие сообщения.

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Мошенники создали фейковый аккаунт прокурора Курганской области Андрея Назарова и рассылали сотрудникам и жителям области сообщения. Об этом предупреждает пресс-служба региональной прокуратуры. «Прокуратура Курганской области предупреждает, что в последнее время сотрудникам и жителям региона от имени руководства прокуратуры области приходят сообщения с фейковых аккаунтов, созданных мошенниками при использовании общедоступной информации. В этой связи недопустимо вступать в такую переписку, выполнять просьбы мошенников, а также переходить по предложенным интернет-ссылкам», — говорится в официальном сообщении ведомства. Ранее URA.RU писало, хакеры атаковали аккаунты двух высокопоставленных судей Курганской области. Аккаунт председателя Арбитражного суда Курганской области Вячеслава Доставалова был взломан, с него рассылались сообщения. Подобная ситуация произошла и с аккаунтом председателя Курганского областного суда Андрея Роота. Представители суда просили жителей области не переходить по ссылкам и удалять такие сообщения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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