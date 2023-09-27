Роспотребнадзор ХМАО предупредил о росте заболеваемости COVID-19

В Югре за сутки выявлено 55 заболевших COVID-19 Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Роспотребнадзор ХМАО зарегистрировал прирост 0,02% заболеваемости коронавирусной инфекции по округам. Превышение среднеокружного показателя зафиксировано в семи муниципалитетах: Ханты-Мансийске, Ханты-Мансийском районе, Покачах, Урае, Югорске, Нягани и Нефтеюганском районе. За сутки выявлено 55 заболевших. Данные опубликованы на официальном сайте ведомства.

«На сегодняшний день в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре всего зарегистрировано 271 126 лабораторно подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, что составляет 16 183,51 случая на 100 тысяч населения. Темп прироста по округу за предшествующие сутки равен 0,02%, превышение среднеокружного показателя установлено в Ханты-Мансийском районе — 0,08%, в г. Ханты-Мансийск — 0,05%, в г. г. Покачи и Урай — по 0,04%, в Нефтеюганском районе, г. г. Югорск и Нягань — по 0,03%», — указано в публикации.

За сутки в Югре выявили 55 заболевших, из них один — завозной. «Среди детей выявлено 7 новых случаев COVID-2019, среди рабочих — 19 случаев, среди служащих — 11, среди медицинских работников — 2, среди пенсионеров — 11. В категории „прочие“ установлено 5 случаев», — сообщает ведомство.

Всего в ХМАО выявлено 777 случаев заражения штаммом «омикрон» у взрослых. В 94,5% случаях заболевание протекает как ОРВИ, в 3,9% — по типу пневмонии, 0,7% болеют бессимптомно.

Ранее URA.RU писало о возвращении в больницы ХМАО масочного режима. Причиной стал рост заболеваемости коронавирусом и сезонными ОРВИ, сообщили в окружном правительстве.