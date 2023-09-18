Губернатор Комарова решила вернуть масочный режим в больницах ХМАО

Губернатор Югры Наталья Комарова решила вернуть в медицинские учреждения региона обязательный масочный режим с 22 сентября. Причиной стал рост заболеваемости коронавирусом и сезонными ОРВИ, сообщили в окружном правительстве.
«По поручению губернатора Югры, решением оперативного штаба с 22 сентября во всех медицинских организациях автономного округа будет введен масочный режим и входной фильтр для пациентов и посетителей: измерение температуры тела, обработка рук антисептическими препаратами», — рассказали в пресс-центре. Кроме того, глава депздрава Югры Алексей Добровольский обозначил высокую готовность всех медицинских организаций округа к сезонному росту заболеваемости ОРВИ и гриппом.
В автономном округе продолжается прививочная компания: вакцинацию прошли уже более 194 тысяч жителей ХМАО. Помимо всего прочего, в депздраве уверяют, что запас противовирусных препаратов и средств для диагностики в медицинских учреждениях сформирован на 307 месяцев.
Ранее URA.RU писало о том, что в Югре из-за превышения эпидпорога по заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом некоторые образовательные учреждения переходят на дистанционное обучение. По сообщению Роспотребнадзора ХМАО, школьников перевели на дистанционное образование.
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