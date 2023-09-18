18 сентября 2023

Губернатор Комарова решила вернуть масочный режим в больницах ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Послание президента. Москва, комарова наталья
Во всех медучреждениях округа будет введен масочный режим Фото:

Губернатор Югры Наталья Комарова решила вернуть в медицинские учреждения региона обязательный масочный режим с 22 сентября. Причиной стал рост заболеваемости коронавирусом и сезонными ОРВИ, сообщили в окружном правительстве.

«По поручению губернатора Югры, решением оперативного штаба с 22 сентября во всех медицинских организациях автономного округа будет введен масочный режим и входной фильтр для пациентов и посетителей: измерение температуры тела, обработка рук антисептическими препаратами», — рассказали в пресс-центре. Кроме того, глава депздрава Югры Алексей Добровольский обозначил высокую готовность всех медицинских организаций округа к сезонному росту заболеваемости ОРВИ и гриппом.

В автономном округе продолжается прививочная компания: вакцинацию прошли уже более 194 тысяч жителей ХМАО. Помимо всего прочего, в депздраве уверяют, что запас противовирусных препаратов и средств для диагностики в медицинских учреждениях сформирован на 307 месяцев.

Ранее URA.RU писало о том, что в Югре из-за превышения эпидпорога по заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом некоторые образовательные учреждения переходят на дистанционное обучение. По сообщению Роспотребнадзора ХМАО, школьников перевели на дистанционное образование.

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Губернатор Югры Наталья Комарова решила вернуть в медицинские учреждения региона обязательный масочный режим с 22 сентября. Причиной стал рост заболеваемости коронавирусом и сезонными ОРВИ, сообщили в окружном правительстве. «По поручению губернатора Югры, решением оперативного штаба с 22 сентября во всех медицинских организациях автономного округа будет введен масочный режим и входной фильтр для пациентов и посетителей: измерение температуры тела, обработка рук антисептическими препаратами», — рассказали в пресс-центре. Кроме того, глава депздрава Югры Алексей Добровольский обозначил высокую готовность всех медицинских организаций округа к сезонному росту заболеваемости ОРВИ и гриппом. В автономном округе продолжается прививочная компания: вакцинацию прошли уже более 194 тысяч жителей ХМАО. Помимо всего прочего, в депздраве уверяют, что запас противовирусных препаратов и средств для диагностики в медицинских учреждениях сформирован на 307 месяцев. Ранее URA.RU писало о том, что в Югре из-за превышения эпидпорога по заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом некоторые образовательные учреждения переходят на дистанционное обучение. По сообщению Роспотребнадзора ХМАО, школьников перевели на дистанционное образование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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