Губернатор Комарова решила вернуть масочный режим в больницах ХМАО

19 сентября 2023 в 15:19 Размер текста - 17 +

Во всех медучреждениях округа будет введен масочный режим Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Югры Наталья Комарова решила вернуть в медицинские учреждения региона обязательный масочный режим с 22 сентября. Причиной стал рост заболеваемости коронавирусом и сезонными ОРВИ, сообщили в окружном правительстве. «По поручению губернатора Югры, решением оперативного штаба с 22 сентября во всех медицинских организациях автономного округа будет введен масочный режим и входной фильтр для пациентов и посетителей: измерение температуры тела, обработка рук антисептическими препаратами», — рассказали в пресс-центре. Кроме того, глава депздрава Югры Алексей Добровольский обозначил высокую готовность всех медицинских организаций округа к сезонному росту заболеваемости ОРВИ и гриппом. В автономном округе продолжается прививочная компания: вакцинацию прошли уже более 194 тысяч жителей ХМАО. Помимо всего прочего, в депздраве уверяют, что запас противовирусных препаратов и средств для диагностики в медицинских учреждениях сформирован на 307 месяцев.



Ранее URA.RU писало о том, что в Югре из-за превышения эпидпорога по заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом некоторые образовательные учреждения переходят на дистанционное обучение. По сообщению Роспотребнадзора ХМАО, школьников перевели на дистанционное образование.

Губернатор Югры Наталья Комарова решила вернуть в медицинские учреждения региона обязательный масочный режим с 22 сентября. Причиной стал рост заболеваемости коронавирусом и сезонными ОРВИ, сообщили в окружном правительстве. «По поручению губернатора Югры, решением оперативного штаба с 22 сентября во всех медицинских организациях автономного округа будет введен масочный режим и входной фильтр для пациентов и посетителей: измерение температуры тела, обработка рук антисептическими препаратами», — рассказали в пресс-центре. Кроме того, глава депздрава Югры Алексей Добровольский обозначил высокую готовность всех медицинских организаций округа к сезонному росту заболеваемости ОРВИ и гриппом. В автономном округе продолжается прививочная компания: вакцинацию прошли уже более 194 тысяч жителей ХМАО. Помимо всего прочего, в депздраве уверяют, что запас противовирусных препаратов и средств для диагностики в медицинских учреждениях сформирован на 307 месяцев. Ранее URA.RU писало о том, что в Югре из-за превышения эпидпорога по заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом некоторые образовательные учреждения переходят на дистанционное обучение. По сообщению Роспотребнадзора ХМАО, школьников перевели на дистанционное образование.