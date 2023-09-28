Экс-министра Карабаха обвинили в финансировании терроризма. Видео

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Гайдаровский форум. День третий. Екатеринбург, варданян рубен
Рубен Варданян обвиняется по нескольким статьям Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Гражданин Армении, экс-министр Нагорного Карабаха Рубен Варданян был осужден за финансирование терроризма. Об этом сообщает служба государственной безопасности Азербайджанской республики.

«Варданян Рубен <…> признан виновным по статьям о финансировании терроризма», — сообщается на сайте республики. Также гражданин Армении был обвинен в создании вооруженных формирований на территории Азербайджана и за незаконное пресечение границы.

Варданян был снят с должности госминистра Карабаха в феврале этого года. Спустя неделю после начала Азербайджаном «антитеррористической операции в Карабахе», он был задержан на границе Азербайджана.

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Гражданин Армении, экс-министр Нагорного Карабаха Рубен Варданян был осужден за финансирование терроризма. Об этом сообщает служба государственной безопасности Азербайджанской республики. «Варданян Рубен <…> признан виновным по статьям о финансировании терроризма», — сообщается на сайте республики. Также гражданин Армении был обвинен в создании вооруженных формирований на территории Азербайджана и за незаконное пресечение границы. Варданян был снят с должности госминистра Карабаха в феврале этого года. Спустя неделю после начала Азербайджаном «антитеррористической операции в Карабахе», он был задержан на границе Азербайджана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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