Рубен Варданян обвиняется по нескольким статьям
новость из сюжетаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Гражданин Армении, экс-министр Нагорного Карабаха Рубен Варданян был осужден за финансирование терроризма. Об этом сообщает служба государственной безопасности Азербайджанской республики.
«Варданян Рубен <…> признан виновным по статьям о финансировании терроризма», — сообщается на сайте республики. Также гражданин Армении был обвинен в создании вооруженных формирований на территории Азербайджана и за незаконное пресечение границы.
Варданян был снят с должности госминистра Карабаха в феврале этого года. Спустя неделю после начала Азербайджаном «антитеррористической операции в Карабахе», он был задержан на границе Азербайджана.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!