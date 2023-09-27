Причиной взрыва в жилом доме в Тюмени мог стать не газ

Сейчас эксперты отрабатывают возможные причины ЧП Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета В Тюмени в жилом доме взорвался газ

Хлопок, который произошел в доме №34 по улице Геологоразведчиков в Тюмени, может быть связан не с воспламенением газа. Такую версию высказали жильцы дома, в разговоре с URA.RU. Косвенно ее подтвердили и власти.

«Когда несколько лет назад в соседнем доме произошел взрыв газа (речь о доме на 50 лет ВЛКСМ, 95 — прим. URA.RU), тряхнуло даже нас. А этой ночью мы услышали только звук битого стекла и хлопок. Возможно, причина и не в газе вовсе», — поделилась с URA.RU своей версией произошедшего одна из жильцов Геологоразведчиков, 34.

Косвенно информацию о том, что причиной хлопка мог стать не газ, а что-то иное, в разговоре с журналистом подтвердил и заместитель главы города Владимир Кильтау.

«Такая версия есть. Сейчас специалисты ее отрабатывают», — ответил чиновник на вопрос URA.RU.

По его словам, эксперты уже побывали на месте происшествия, провели необходимые обследования. К вечеру они подготовят отчет о том, возможно ли проживание людей в доме, либо допуск в него необходимо закрыть.