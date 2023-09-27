27 сентября 2023

Причиной взрыва в жилом доме в Тюмени мог стать не газ

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв. Тюмень
Сейчас эксперты отрабатывают возможные причины ЧП Фото:
новость из сюжета
В Тюмени в жилом доме взорвался газ

Хлопок, который произошел в доме №34 по улице Геологоразведчиков в Тюмени, может быть связан не с воспламенением газа. Такую версию высказали жильцы дома, в разговоре с URA.RU. Косвенно ее подтвердили и власти.

«Когда несколько лет назад в соседнем доме произошел взрыв газа (речь о доме на 50 лет ВЛКСМ, 95 — прим. URA.RU), тряхнуло даже нас. А этой ночью мы услышали только звук битого стекла и хлопок. Возможно, причина и не в газе вовсе», — поделилась с URA.RU своей версией произошедшего одна из жильцов Геологоразведчиков, 34.

Косвенно информацию о том, что причиной хлопка мог стать не газ, а что-то иное, в разговоре с журналистом подтвердил и заместитель главы города Владимир Кильтау.

«Такая версия есть. Сейчас специалисты ее отрабатывают», — ответил чиновник на вопрос URA.RU.

По его словам, эксперты уже побывали на месте происшествия, провели необходимые обследования. К вечеру они подготовят отчет о том, возможно ли проживание людей в доме, либо допуск в него необходимо закрыть.

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Хлопок, который произошел в доме №34 по улице Геологоразведчиков в Тюмени, может быть связан не с воспламенением газа. Такую версию высказали жильцы дома, в разговоре с URA.RU. Косвенно ее подтвердили и власти. «Когда несколько лет назад в соседнем доме произошел взрыв газа (речь о доме на 50 лет ВЛКСМ, 95 — прим. URA.RU), тряхнуло даже нас. А этой ночью мы услышали только звук битого стекла и хлопок. Возможно, причина и не в газе вовсе», — поделилась с URA.RU своей версией произошедшего одна из жильцов Геологоразведчиков, 34. Косвенно информацию о том, что причиной хлопка мог стать не газ, а что-то иное, в разговоре с журналистом подтвердил и заместитель главы города Владимир Кильтау. «Такая версия есть. Сейчас специалисты ее отрабатывают», — ответил чиновник на вопрос URA.RU. По его словам, эксперты уже побывали на месте происшествия, провели необходимые обследования. К вечеру они подготовят отчет о том, возможно ли проживание людей в доме, либо допуск в него необходимо закрыть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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