Студенты ХМАО пожаловались на сокращение стипендий

28 сентября 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Размер стипендий в ЮГУ сократился на четверть Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Студенты Югорского госуниверситета в Ханты-Мансийске пожаловались на снижение размера стипендии в новом учебном году. Для отличников, которые учатся на бюджете она теперь составляет 7500 вместо 10000 рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила одна из студенток 4 курса Ольга (имя изменено по просьбе ученицы). «У нас есть бюджет РФ и ХМАО. Те, кто учились за счет субсидии РФ — получали 10000 рублей в месяц. А сейчас их стипендия на 2500 рублей меньше. У первокурсников вообще стипендии смешные, за счет бюджета округа они теперь получают 1100 рублей. Это еще при том, что почти все живут в общагах и платят за нее от 800 до 1900 рублей», — поделилась с агентством студентка. На сайте университета указано, что размер бюджетных выплат первокурсникам составляет 3000 рублей в месяц. Студентам — отличникам, обучающимся за счет средств субсидии РФ — 7 500 рублей. Агентство направило запрос администрации ЮГУ. На момент публикации материала, ответа не поступило. Глава депобразования Югры Алексей Дренин в свою очередь рассказал URA.RU, что бюджетные выплаты направляются из общего стипендиальный фонда, а их размер устанавливаю в образовательной организации. «Есть минимальный размер, но перераспределение системы — внутреннее дело ВУЗа. Оно зависит от локальных актов учебного заведения и может перераспределяться исходя из количества студентов, которые ее получают», — пояснил Дренин корреспонденту агентства. По словам чиновника, это касается как государственного, так и окружного бюджета. Ранее URA.RU писало о том, что в 2022 году в Югре почти на 10% увеличились размеры стипендии студентов всех уровней образования. По программе высшего профессионального образования размер стипендии вырос с 3 793 до 4 167 рублей в месяц. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Студенты Югорского госуниверситета в Ханты-Мансийске пожаловались на снижение размера стипендии в новом учебном году. Для отличников, которые учатся на бюджете она теперь составляет 7500 вместо 10000 рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила одна из студенток 4 курса Ольга (имя изменено по просьбе ученицы). «У нас есть бюджет РФ и ХМАО. Те, кто учились за счет субсидии РФ — получали 10000 рублей в месяц. А сейчас их стипендия на 2500 рублей меньше. У первокурсников вообще стипендии смешные, за счет бюджета округа они теперь получают 1100 рублей. Это еще при том, что почти все живут в общагах и платят за нее от 800 до 1900 рублей», — поделилась с агентством студентка. На сайте университета указано, что размер бюджетных выплат первокурсникам составляет 3000 рублей в месяц. Студентам — отличникам, обучающимся за счет средств субсидии РФ — 7 500 рублей. Агентство направило запрос администрации ЮГУ. На момент публикации материала, ответа не поступило. Глава депобразования Югры Алексей Дренин в свою очередь рассказал URA.RU, что бюджетные выплаты направляются из общего стипендиальный фонда, а их размер устанавливаю в образовательной организации. «Есть минимальный размер, но перераспределение системы — внутреннее дело ВУЗа. Оно зависит от локальных актов учебного заведения и может перераспределяться исходя из количества студентов, которые ее получают», — пояснил Дренин корреспонденту агентства. По словам чиновника, это касается как государственного, так и окружного бюджета. Ранее URA.RU писало о том, что в 2022 году в Югре почти на 10% увеличились размеры стипендии студентов всех уровней образования. По программе высшего профессионального образования размер стипендии вырос с 3 793 до 4 167 рублей в месяц.