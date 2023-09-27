Бюджет ЯНАО получит дополнительные доходы

28 сентября 2023 в 13:12 Размер текста - 17 +

Более 26 миллиардов рублей выделят из налоговых поступлений от нефтегазовых компаний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ямальские депутаты приняли поправки в закон об окружном бюджете на 2023 год. Более 26 миллиардов рублей выделят из налоговых поступлений от нефтегазовых компаний, сообщили на заседании регионального парламента 28 сентября. «Ямальский бюджет получит дополнительные доходы. Увеличение прогнозной оценки по доходам на сумму 26,4 млрд рублей связано с более высокими темпами поступления налога на прибыль организаций от крупнейших налогоплательщиков — нефтегазовых компаний», — уточнили там. Отмечается, что благодаря этому удастся сократить размер прогнозируемого дефицита окружного бюджета практически вдвое. Так, сумма изменится с 51,3 млрд рублей до 24,9 млрд рублей. Ранее URA.RU рассказало о том, что на 2023 год власти спрогнозировали дефицит бюджета порядка 50 миллиардов рублей. Однако сверхдоходы, заработанные регионом на энергоресурсах, смогут его покрыть.

Ямальские депутаты приняли поправки в закон об окружном бюджете на 2023 год. Более 26 миллиардов рублей выделят из налоговых поступлений от нефтегазовых компаний, сообщили на заседании регионального парламента 28 сентября. «Ямальский бюджет получит дополнительные доходы. Увеличение прогнозной оценки по доходам на сумму 26,4 млрд рублей связано с более высокими темпами поступления налога на прибыль организаций от крупнейших налогоплательщиков — нефтегазовых компаний», — уточнили там. Отмечается, что благодаря этому удастся сократить размер прогнозируемого дефицита окружного бюджета практически вдвое. Так, сумма изменится с 51,3 млрд рублей до 24,9 млрд рублей. Ранее URA.RU рассказало о том, что на 2023 год власти спрогнозировали дефицит бюджета порядка 50 миллиардов рублей. Однако сверхдоходы, заработанные регионом на энергоресурсах, смогут его покрыть.