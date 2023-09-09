Ямал продолжит следовать выбранным курсом

Дмитрий Артюхов занимает пост губернатора с 2018 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутаты Законодательного собрания ЯНАО на внеочередном заседании10 сентября 2023 года выбрали нового главу региона из трех представленных кандидатов. Им стал действующий губернатор Дмитрий Артюхов. Как рассказали URA.RU эксперты, ранее поставленные перед регионом задачи за один пятилетний срок решить было сложно.

За последние пять лет в новые квартиры переехало более 10 000 ямальских семей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

За последние несколько лет окружные власти под руководством Дмитрия Артюхова определяли в качестве приоритетных направлений социальное и инфраструктурное развитие региона. Сюда входили строительство жилья, дорог, медицинское обслуживание населения, поддержка многодетных семей, военнослужащих, а также превращение региона в «территорию детства».

Политологи сходятся во мнении: выбранный окружными властями путь на улучшение качества жизни ямальцев смог значительно повлиять на это направление. «Безусловно одним из главных приоритетов является комфортная жизнь граждан на Ямале. Благосостояние населения, здоровье граждан и уровень образования — это один из маркеров, по которым федеральный центр оценивает региональных руководителей», — отмечает член общественной палаты РФ Евгений Забродин.

На Ямале правительством Артюхова была проделана колоссальная работа — регион попал в десятку лучших в России по реализации проектов жилищного и дорожного строительства. В регионе открылись новые больницы, детские сады, школы, спортивные объекты. Снизился уровень преступности, а в целом округ постепенно шел к реализации всех задач, которые были поставлены еще в 2018 году.

Артюхов сформировал сильную команду Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Несмотря на напряженную политическую ситуацию в мире, Ямалу удалось сохранить стабильность окружного бюджета — не было урезано ни одной программы. На 2023 год власти спрогнозировали дефицит бюджета порядка 50 миллиардов рублей, однако сверхдоходы, заработанные регионом на энергоресурсах, смогут его покрыть. Отчасти благодаря правильному планированию денежных средств, округ смог взять шефство над Волновахским районом ДНР и помочь восстановить инфраструктуру в городе.

Справиться с таким объемом работы главе региона помогла сильная команда, формировать которую Артюхов начал еще в начале своей губернаторской карьеры. «Предыдущие пять лет Артюхов постоянно занимался кадровой политикой и достаточно эффективно производил замены и перестановки, используя весь потенциал округа. И в своей работе он, в том числе, оставлял преемственность», — считает политолог Станислав Дайнеко.

При этом, регион находится только на полпути к завершению первостепенных задач — Артюхов наметил цели, которые решить за один губернаторский срок оказалось невозможно. Поэтому политологи считают, что, несмотря на выборы нового губернатора Ямала, регион в любом случае продолжит идти по вектору, заданному Артюховым — это повышение качества жизни ямальцев. «Следующая „пятилетка“ будет нелегкой для всех, но, судя потому, как Артюхов провел первый срок, его команде это будет проще пережить, потому что есть хорошие заделы и все основания с оптимизмом смотреть в будущее», — добавил Евгений Забродин.

Ранее URA.RU сообщало, что 10 сентября депутаты законодательного собрания ЯНАО переизбрали Дмитрия Артюхова на очередной пятилетний срок. Из 21 депутата 17 путем тайного голосования поддержали действующего главу региона.