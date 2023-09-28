Задержанный в Екатеринбурге рецидивист планировал «залечь на дно» на севере

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга задержали уроженца Архангельской области, который находился в федеральном розыске после нападения на человека. Как рассказал URA.RU источник, мужчина ехал на север страны — в Новый Уренгой, где планировал залечь на дно.
«Полицейским поступила оперативная информация, что беглец может следовать в одном из поездов до Нового Уренгоя. Его узнали по фото, и тот понял, что приехал. Планировал доехать до севера и залечь на дно», — поделился собеседник.
Мужчину задержали 27 сентября на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за нанесение ножевого ранения сожительнице. В федеральном розыске он находился по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.
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