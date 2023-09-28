Задержанный в Екатеринбурге рецидивист планировал «залечь на дно» на севере

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Оглашение приговора для Акулова Станислава. Курган, клетка, арест, преступник, зал суда, полиция, задержание
Уроженец Архангельской области направлялся в Новый Уренгой через Екатеринбург и был задержан Фото:

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга задержали уроженца Архангельской области, который находился в федеральном розыске после нападения на человека. Как рассказал URA.RU источник, мужчина ехал на север страны — в Новый Уренгой, где планировал залечь на дно.

«Полицейским поступила оперативная информация, что беглец может следовать в одном из поездов до Нового Уренгоя. Его узнали по фото, и тот понял, что приехал. Планировал доехать до севера и залечь на дно», — поделился собеседник.

Мужчину задержали 27 сентября на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за нанесение ножевого ранения сожительнице. В федеральном розыске он находился по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Мужчина был неоднократно судим
Мужчина был неоднократно судим
Фото:

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На железнодорожном вокзале Екатеринбурга задержали уроженца Архангельской области, который находился в федеральном розыске после нападения на человека. Как рассказал URA.RU источник, мужчина ехал на север страны — в Новый Уренгой, где планировал залечь на дно. «Полицейским поступила оперативная информация, что беглец может следовать в одном из поездов до Нового Уренгоя. Его узнали по фото, и тот понял, что приехал. Планировал доехать до севера и залечь на дно», — поделился собеседник. Мужчину задержали 27 сентября на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за нанесение ножевого ранения сожительнице. В федеральном розыске он находился по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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