Задержанный в Екатеринбурге рецидивист планировал «залечь на дно» на севере

28 сентября 2023 в 13:42 Размер текста - 17 +

Уроженец Архангельской области направлялся в Новый Уренгой через Екатеринбург и был задержан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На железнодорожном вокзале Екатеринбурга задержали уроженца Архангельской области, который находился в федеральном розыске после нападения на человека. Как рассказал URA.RU источник, мужчина ехал на север страны — в Новый Уренгой, где планировал залечь на дно. «Полицейским поступила оперативная информация, что беглец может следовать в одном из поездов до Нового Уренгоя. Его узнали по фото, и тот понял, что приехал. Планировал доехать до севера и залечь на дно», — поделился собеседник. Мужчину задержали 27 сентября на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за нанесение ножевого ранения сожительнице. В федеральном розыске он находился по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Мужчина был неоднократно судим Фото: УТ МВД по УрФО

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга задержали уроженца Архангельской области, который находился в федеральном розыске после нападения на человека. Как рассказал URA.RU источник, мужчина ехал на север страны — в Новый Уренгой, где планировал залечь на дно. «Полицейским поступила оперативная информация, что беглец может следовать в одном из поездов до Нового Уренгоя. Его узнали по фото, и тот понял, что приехал. Планировал доехать до севера и залечь на дно», — поделился собеседник. Мужчину задержали 27 сентября на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за нанесение ножевого ранения сожительнице. В федеральном розыске он находился по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.