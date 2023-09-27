В Екатеринбурге поймали уроженца Архангельской области, скрывавшегося от суда

На вокзале в Екатеринбурге силовики задержали уроженца Архангельской области, который скрывался от следствия. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, сообщили URA.RU в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.
«По ориентировке коллег из Архангельской области 27 сентября на вокзале в Екатеринбурге был задержан мужчина, скрывавшийся от следствия. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека», — сообщили силовики. Подозреваемый находился в федеральном розыске.
Силовики уточнили, что мужчина ранее уже был судим. В 2020-м он получил срок за причинение тяжкого вреда здоровью человека. Подозреваемого в ближайшее время увезут в Архангельскую область.
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