27 сентября 2023

В Екатеринбурге поймали уроженца Архангельской области, скрывавшегося от суда

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет неравнодушных граждан. Екатеринбург, поезда, железнодорожный состав, вагоны, ржд
Мужчину поймали, когда он выходил из поезда на станции в Екатеринбурге Фото:

На вокзале в Екатеринбурге силовики задержали уроженца Архангельской области, который скрывался от следствия. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, сообщили URA.RU в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

«По ориентировке коллег из Архангельской области 27 сентября на вокзале в Екатеринбурге был задержан мужчина, скрывавшийся от следствия. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека», — сообщили силовики. Подозреваемый находился в федеральном розыске.

Силовики уточнили, что мужчина ранее уже был судим. В 2020-м он получил срок за причинение тяжкого вреда здоровью человека. Подозреваемого в ближайшее время увезут в Архангельскую область.

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На вокзале в Екатеринбурге силовики задержали уроженца Архангельской области, который скрывался от следствия. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, сообщили URA.RU в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. «По ориентировке коллег из Архангельской области 27 сентября на вокзале в Екатеринбурге был задержан мужчина, скрывавшийся от следствия. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека», — сообщили силовики. Подозреваемый находился в федеральном розыске. Силовики уточнили, что мужчина ранее уже был судим. В 2020-м он получил срок за причинение тяжкого вреда здоровью человека. Подозреваемого в ближайшее время увезут в Архангельскую область.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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