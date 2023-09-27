В Екатеринбурге поймали уроженца Архангельской области, скрывавшегося от суда

28 сентября 2023 в 12:38 Размер текста - 17 +

Мужчину поймали, когда он выходил из поезда на станции в Екатеринбурге Фото: Илья Московец © URA.RU На вокзале в Екатеринбурге силовики задержали уроженца Архангельской области, который скрывался от следствия. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, сообщили URA.RU в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. «По ориентировке коллег из Архангельской области 27 сентября на вокзале в Екатеринбурге был задержан мужчина, скрывавшийся от следствия. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека», — сообщили силовики. Подозреваемый находился в федеральном розыске. Силовики уточнили, что мужчина ранее уже был судим. В 2020-м он получил срок за причинение тяжкого вреда здоровью человека. Подозреваемого в ближайшее время увезут в Архангельскую область.

На вокзале в Екатеринбурге силовики задержали уроженца Архангельской области, который скрывался от следствия. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, сообщили URA.RU в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. «По ориентировке коллег из Архангельской области 27 сентября на вокзале в Екатеринбурге был задержан мужчина, скрывавшийся от следствия. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека», — сообщили силовики. Подозреваемый находился в федеральном розыске. Силовики уточнили, что мужчина ранее уже был судим. В 2020-м он получил срок за причинение тяжкого вреда здоровью человека. Подозреваемого в ближайшее время увезут в Архангельскую область.