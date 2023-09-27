В Златоусте нет желающих занять места уволившихся хирургов

28 сентября 2023 в 13:41 Размер текста - 17 +

На места ушедших медиков в Златоусте поставить некого Фото: Алексей Андронов © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) нет специалистов на место уволившихся хирургов. Как URA.RU рассказали депутаты местного собрания, в городе для решения проблемы создадут рабочую группу. «Специалистов уже нет, они уволились. Основная причина связана с низкой зарплатой. Уходят в частные клиники, где без дополнительной нагрузке смогут зарабатывать в два раза больше. Пока уволившихся заменить некем. С участием руководителей мэрии создали рабочую группу», — рассказал URA.RU депутат и руководитель травматологического отделения горбольницы Рашид Шакуров. Вопрос подняли в ходе заседания горсобрания. В экстренной хирургии уволились пять человек, еще трое их коллег также подали заявления об уходе. Как стало известно URA.RU, тяжелая ситуация сложилась во всей системе здравоохранения города. В больнице металлургического района без врачей осталось терапевтическое отделение: пока работает лишь руководство и один ординатор. На заседании собрания присутствовало несколько медиков. Врачи рассказали, что специалистов не держат даже подъемные в размере полутора миллионов рублей, который выплачивает мэрия. «Один из молодых медиков, который приехал из Миасса, получил деньги, проработал три месяца и уволился. Средства вернул. Работать врачам приходится без отдыха порой по трое — четверо суток за зарплату 30 — 40 тысяч рублей», — пожаловались врачи. Специалисты начали покидать работу в июне. Остановить их никто не пытался. Министр здравоохранения региона Агата Ткачева приедет в город 29 сентября, чтобы на месте разобраться с происходящим. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Златоусте (Челябинская область) нет специалистов на место уволившихся хирургов. Как URA.RU рассказали депутаты местного собрания, в городе для решения проблемы создадут рабочую группу. «Специалистов уже нет, они уволились. Основная причина связана с низкой зарплатой. Уходят в частные клиники, где без дополнительной нагрузке смогут зарабатывать в два раза больше. Пока уволившихся заменить некем. С участием руководителей мэрии создали рабочую группу», — рассказал URA.RU депутат и руководитель травматологического отделения горбольницы Рашид Шакуров. Вопрос подняли в ходе заседания горсобрания. В экстренной хирургии уволились пять человек, еще трое их коллег также подали заявления об уходе. Как стало известно URA.RU, тяжелая ситуация сложилась во всей системе здравоохранения города. В больнице металлургического района без врачей осталось терапевтическое отделение: пока работает лишь руководство и один ординатор. На заседании собрания присутствовало несколько медиков. Врачи рассказали, что специалистов не держат даже подъемные в размере полутора миллионов рублей, который выплачивает мэрия. «Один из молодых медиков, который приехал из Миасса, получил деньги, проработал три месяца и уволился. Средства вернул. Работать врачам приходится без отдыха порой по трое — четверо суток за зарплату 30 — 40 тысяч рублей», — пожаловались врачи. Специалисты начали покидать работу в июне. Остановить их никто не пытался. Министр здравоохранения региона Агата Ткачева приедет в город 29 сентября, чтобы на месте разобраться с происходящим.