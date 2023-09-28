Глава делегации РФ: Запад хочет сменить Зеленского в разгар конфликта

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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
Константин Гаврилов сообщил, что на Западе Владимир Зеленский начал вызывать раздражение Фото:

Запад подталкивает нынешнего главу Украины Владимира Зеленского к проведению президентских выборов во время конфликта. Об этом сообщил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, западные страны хотят сменить украинского президента прямо в ходе российско-украинского конфликта.

«В последнее время сильно возникла тема выборов, от чего он (Зеленский — прим. URA.RU) решительно открещивается, говоря, что в условиях военного конфликта это невозможно. А Запад, как нам кажется, подталкивает его к этому. Видимо, идет дело к смене его на кого-то другого», — заявил Гаврилов в эфире телеканала «Россия-24».

Он отметил, что на Западе украинского президента долго терпеть уже не будут. По его словам, к Зеленскому появляется все больше раздражения среди западных стран.

Ранее глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин сообщил, что на Западе начинают уставать и раздражаться из-за визитов украинского президента, передает «Национальная служба новостей». Глава Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что президентские выборы, которые Украина планирует организовать в 2024 году, приведут к дестабилизации в стране и, следовательно, — к хаосу.

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Запад подталкивает нынешнего главу Украины Владимира Зеленского к проведению президентских выборов во время конфликта. Об этом сообщил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, западные страны хотят сменить украинского президента прямо в ходе российско-украинского конфликта. «В последнее время сильно возникла тема выборов, от чего он (Зеленский — прим. URA.RU) решительно открещивается, говоря, что в условиях военного конфликта это невозможно. А Запад, как нам кажется, подталкивает его к этому. Видимо, идет дело к смене его на кого-то другого», — заявил Гаврилов в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что на Западе украинского президента долго терпеть уже не будут. По его словам, к Зеленскому появляется все больше раздражения среди западных стран. Ранее глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин сообщил, что на Западе начинают уставать и раздражаться из-за визитов украинского президента, передает «Национальная служба новостей». Глава Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что президентские выборы, которые Украина планирует организовать в 2024 году, приведут к дестабилизации в стране и, следовательно, — к хаосу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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