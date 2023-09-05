Глава СНБО Данилов: выборы президента на Украине приведут к хаосу

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Алексей Данилов, stock
Выборы на Украине приведут к дестабилизации в стране и хаосу, уточнил Алексей Данилов Фото:

Президентские выборы, которые Украина планирует организовать в 2024 году, приведут к дестабилизации в стране и, следовательно, — к хаосу. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов.

«Проведение [президентских] выборов в тех условиях, в которых находится наша страна — это вопрос о внутренней дестабилизации», — подчеркнул Алексей Данилова. Его слова приводит украинское агентство УНИАН.

Французские журналисты отмечали, что украинскому главе Владимиру Зеленскому нужны президентские выборы в 2024 году для укрепления власти. Он уже изъявил желание баллотироваться. До этого Зеленский предлагал США проспонсировать выборы.

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Президентские выборы, которые Украина планирует организовать в 2024 году, приведут к дестабилизации в стране и, следовательно, — к хаосу. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов. «Проведение [президентских] выборов в тех условиях, в которых находится наша страна — это вопрос о внутренней дестабилизации», — подчеркнул Алексей Данилова. Его слова приводит украинское агентство УНИАН. Французские журналисты отмечали, что украинскому главе Владимиру Зеленскому нужны президентские выборы в 2024 году для укрепления власти. Он уже изъявил желание баллотироваться. До этого Зеленский предлагал США проспонсировать выборы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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