Глава СНБО Данилов: выборы президента на Украине приведут к хаосу 05 сентября 2023 в 22:38 Размер текста - 17 + Выборы на Украине приведут к дестабилизации в стране и хаосу, уточнил Алексей Данилов Фото: Официальный сайт президента Украины Президентские выборы, которые Украина планирует организовать в 2024 году, приведут к дестабилизации в стране и, следовательно, — к хаосу. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов. «Проведение [президентских] выборов в тех условиях, в которых находится наша страна — это вопрос о внутренней дестабилизации», — подчеркнул Алексей Данилова. Его слова приводит украинское агентство УНИАН. Французские журналисты отмечали, что украинскому главе Владимиру Зеленскому нужны президентские выборы в 2024 году для укрепления власти. Он уже изъявил желание баллотироваться. До этого Зеленский предлагал США проспонсировать выборы. Президентские выборы, которые Украина планирует организовать в 2024 году, приведут к дестабилизации в стране и, следовательно, — к хаосу. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов. «Проведение [президентских] выборов в тех условиях, в которых находится наша страна — это вопрос о внутренней дестабилизации», — подчеркнул Алексей Данилова. Его слова приводит украинское агентство УНИАН. Французские журналисты отмечали, что украинскому главе Владимиру Зеленскому нужны президентские выборы в 2024 году для укрепления власти. Он уже изъявил желание баллотироваться. До этого Зеленский предлагал США проспонсировать выборы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям