Президентские выборы, которые Украина планирует организовать в 2024 году, приведут к дестабилизации в стране и, следовательно, — к хаосу. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов.
«Проведение [президентских] выборов в тех условиях, в которых находится наша страна — это вопрос о внутренней дестабилизации», — подчеркнул Алексей Данилова. Его слова приводит украинское агентство УНИАН.
Французские журналисты отмечали, что украинскому главе Владимиру Зеленскому нужны президентские выборы в 2024 году для укрепления власти. Он уже изъявил желание баллотироваться. До этого Зеленский предлагал США проспонсировать выборы.
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