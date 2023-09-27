Налоговая инспекция банкротит убыточный пермский конезавод «Куединский»

28 сентября 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

Предприятие занимается производством молока и мяса, а также выращивает лошадей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Арбитражный суд Пермского края поступило заявление с требованием признать банкротом убыточное предприятие АО «Племенной конный завод Куединский». С соответствующим иском обратилась краевая межрайонная инспекция федеральной налоговой службы. Сумма исковых претензий составляет более 2,5 млн рублей. «Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №21 по Пермскому краю №21. Заявление с требованием признать банкротом должника АО «Племенной конный завод «Куединский». Сумма исковых требований — 2,67 млн рублей», — указано в картотеке суда. Заявление пока что не принято к производству. Пермский племенной конный завод «Куединский» занимается производством молока и мяса крупного рогатого скота, а также выращивает лошадей русской тяжеловозной породы. Три года назад предприятие было выставлено на торги его собственником в лице Росимущества. Акции конезавода продавались за 71,5 млн рублей, впоследствии их стоимость снизилась до 57 млн рублей. В 2023 году покупателем актива стал совладелец пермского яхт-клуба «Вороновка», предприниматель Олег Голубев. По данным СБИС, конезавод в течение нескольких лет подряд генерирует убытки. В 2022 году они составили более 2,5 млн рублей. Гендиректором сельхозпредприятия является предприниматель Эльза Кадырова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Арбитражный суд Пермского края поступило заявление с требованием признать банкротом убыточное предприятие АО «Племенной конный завод Куединский». С соответствующим иском обратилась краевая межрайонная инспекция федеральной налоговой службы. Сумма исковых претензий составляет более 2,5 млн рублей. «Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №21 по Пермскому краю №21. Заявление с требованием признать банкротом должника АО «Племенной конный завод «Куединский». Сумма исковых требований — 2,67 млн рублей», — указано в картотеке суда. Заявление пока что не принято к производству. Пермский племенной конный завод «Куединский» занимается производством молока и мяса крупного рогатого скота, а также выращивает лошадей русской тяжеловозной породы. Три года назад предприятие было выставлено на торги его собственником в лице Росимущества. Акции конезавода продавались за 71,5 млн рублей, впоследствии их стоимость снизилась до 57 млн рублей. В 2023 году покупателем актива стал совладелец пермского яхт-клуба «Вороновка», предприниматель Олег Голубев. По данным СБИС, конезавод в течение нескольких лет подряд генерирует убытки. В 2022 году они составили более 2,5 млн рублей. Гендиректором сельхозпредприятия является предприниматель Эльза Кадырова.