Тюменские таксисты называют своих пассажиров бичами. Скрин

Тюменские таксисты оскорбляют своих пассажиров

28 сентября 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Водители такси отказываются обслуживать пассажиров по тарифам эконом-класса Фото: Георгий Бергал © URA.RU В закрытых чатах мессенджера Viber тюменские таксисты обзывают бичами пассажиров, которые пользуются тарифами эконом-класса, подразумевающими совместные поездки со случайными попутчиками. Об этом URA.RU сообщил владелец одного из местных автопарков. «Сложилась такая тенденция, что большинство водителей такси в Тюмени, в целом, ненавидят своих пассажиров. Особенно тех, которые стараются сэкономить на поездках и выбирают соответствующие тарифы. Между собой они действительно называют их бичами. Иногда могут оскорбить и посерьезнее», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Собеседник агентства предоставил URA.RU скриншоты переписок водителей такси в закрытых чатах мессенджера Viber. Они имеются в распоряжении редакции. Ранее агентство писало о том, что тюменские водители такси делают вид, что не могут найти адрес, чтобы не обслуживать пассажиров по тарифу эконом-класса с попутчиками. Также таксисты специально приезжают к другим домам, чтобы заказчик в результате отказался от поездки.

В закрытых чатах мессенджера Viber тюменские таксисты обзывают бичами пассажиров, которые пользуются тарифами эконом-класса, подразумевающими совместные поездки со случайными попутчиками. Об этом URA.RU сообщил владелец одного из местных автопарков. «Сложилась такая тенденция, что большинство водителей такси в Тюмени, в целом, ненавидят своих пассажиров. Особенно тех, которые стараются сэкономить на поездках и выбирают соответствующие тарифы. Между собой они действительно называют их бичами. Иногда могут оскорбить и посерьезнее», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Собеседник агентства предоставил URA.RU скриншоты переписок водителей такси в закрытых чатах мессенджера Viber. Они имеются в распоряжении редакции. Ранее агентство писало о том, что тюменские водители такси делают вид, что не могут найти адрес, чтобы не обслуживать пассажиров по тарифу эконом-класса с попутчиками. Также таксисты специально приезжают к другим домам, чтобы заказчик в результате отказался от поездки.