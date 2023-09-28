В закрытых чатах мессенджера Viber тюменские таксисты обзывают бичами пассажиров, которые пользуются тарифами эконом-класса, подразумевающими совместные поездки со случайными попутчиками. Об этом URA.RU сообщил владелец одного из местных автопарков.
«Сложилась такая тенденция, что большинство водителей такси в Тюмени, в целом, ненавидят своих пассажиров. Особенно тех, которые стараются сэкономить на поездках и выбирают соответствующие тарифы. Между собой они действительно называют их бичами. Иногда могут оскорбить и посерьезнее», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
Собеседник агентства предоставил URA.RU скриншоты переписок водителей такси в закрытых чатах мессенджера Viber. Они имеются в распоряжении редакции.
Ранее агентство писало о том, что тюменские водители такси делают вид, что не могут найти адрес, чтобы не обслуживать пассажиров по тарифу эконом-класса с попутчиками. Также таксисты специально приезжают к другим домам, чтобы заказчик в результате отказался от поездки.
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