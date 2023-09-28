Тюменские таксисты называют своих пассажиров бичами. Скрин

Тюменские таксисты оскорбляют своих пассажиров
© Служба новостей «URA.RU»
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Водители такси отказываются обслуживать пассажиров по тарифам эконом-класса Фото:

В закрытых чатах мессенджера Viber тюменские таксисты обзывают бичами пассажиров, которые пользуются тарифами эконом-класса, подразумевающими совместные поездки со случайными попутчиками. Об этом URA.RU сообщил владелец одного из местных автопарков.

«Сложилась такая тенденция, что большинство водителей такси в Тюмени, в целом, ненавидят своих пассажиров. Особенно тех, которые стараются сэкономить на поездках и выбирают соответствующие тарифы. Между собой они действительно называют их бичами. Иногда могут оскорбить и посерьезнее», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Собеседник агентства предоставил URA.RU скриншоты переписок водителей такси в закрытых чатах мессенджера Viber. Они имеются в распоряжении редакции.

Ранее агентство писало о том, что тюменские водители такси делают вид, что не могут найти адрес, чтобы не обслуживать пассажиров по тарифу эконом-класса с попутчиками. Также таксисты специально приезжают к другим домам, чтобы заказчик в результате отказался от поездки.

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В закрытых чатах мессенджера Viber тюменские таксисты обзывают бичами пассажиров, которые пользуются тарифами эконом-класса, подразумевающими совместные поездки со случайными попутчиками. Об этом URA.RU сообщил владелец одного из местных автопарков. «Сложилась такая тенденция, что большинство водителей такси в Тюмени, в целом, ненавидят своих пассажиров. Особенно тех, которые стараются сэкономить на поездках и выбирают соответствующие тарифы. Между собой они действительно называют их бичами. Иногда могут оскорбить и посерьезнее», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Собеседник агентства предоставил URA.RU скриншоты переписок водителей такси в закрытых чатах мессенджера Viber. Они имеются в распоряжении редакции. Ранее агентство писало о том, что тюменские водители такси делают вид, что не могут найти адрес, чтобы не обслуживать пассажиров по тарифу эконом-класса с попутчиками. Также таксисты специально приезжают к другим домам, чтобы заказчик в результате отказался от поездки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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